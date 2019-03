Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mercado Libre también pretende otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta US$ 150 millones en acciones públicas adicionales.



La compañía de comercio electrónico ha suscrito un acuerdo conforme al cual PayPal se ha comprometido a realizar una inversión de US$ 750 millones a través de la compra de acciones comunes.



Por separado, una afiliada a Dragoneer Investment Group acordó comprar US$ 100 millones en acciones preferenciales perpetuas convertibles de la Serie A. Las inversiones de PayPal y Dragoneer están supeditadas al cierre de la oferta pública y se espera que se concreten al mismo tiempo, o poco después de la oferta pública.



"En los últimos veinte años hemos invertido fuertemente en el desarrollo del ecosistema de comercio electrónico y fintech en América Latina", dijo Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre.



"Nos complace dar la bienvenida a estas inversiones que nos permitirán acelerar significativamente nuestro crecimiento. Como resultado de esta alianza con PayPal, líder global en esta industria, esperamos incrementar nuestro liderazgo en e-commerce y pagos para fomentar la inclusión financiera en América Latina”, afirmó.



La compañía planea utilizar este capital para continuar expandiendo su plataforma de e-commerce y fortalecer su estructura logística. También permitirá consolidar el liderazgo de Mercado Libre como proveedor tecnológico de soluciones integrales de inclusión financiera en la región.



“El comercio electrónico en América Latina muestra un enorme crecimiento y Mercado Libre se encuentra muy bien posicionado para continuar con su liderazgo” dijo Dan Schulman, presidente y CEO de PayPal.



“Estamos impresionados con el ecosistema de e-commerce y pagos que Marcos y su equipo han desarrollado. Vemos grandes oportunidades en la integración de nuestras respectivas capacidades para crear experiencias de pago únicas y valiosas para nuestros 500 millones de usuarios combinados en la región y en el mundo”, agregó.



"A través de sus inversiones en tecnología, logística y experiencia del cliente, Mercado Libre está consolidando su posición de liderazgo en el mercado de comercio electrónico y pagos digitales en América Latina, y creemos que estamos presenciando un punto de inflexión importante en la región", dijo Marc Stad, fundador y socio gerente de Dragoneer Investment Group.



"Conocemos a Marcos y a su equipo desde hace más de una década y estamos encantados de asociarnos con ellos para este período de alto crecimiento y transformación", señaló.



El último año, Mercado Libre vendió más de 334 millones de productos por un valor superior a los US$ 12 mil millones. Su unidad de negocios fintech, Mercado Pago, incrementó casi un 70% el total de sus operaciones en 2018: fueron 389 millones de transacciones por un valor de más de US$ 18.000 millones.



Goldman Sachs es el único asesor financiero de Mercado Libre para las inversiones de PayPal y Dragoneer, mientras que Cleary Gottlieb se está desempeñando como su asesor legal. Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley están actuando en conjunto como agentes de estructuración y colocación para la oferta pública de capital.