Microsoft atiza la competencia en el mercado de comunicación laboral

Microsoft Corp presentó el jueves una versión gratuita de su programa "Teams" de colaboración en el lugar de trabajo, para competir de mejor forma contra su rival Slack Technologies Inc, en un mercado que analistas ven como un importante campo de batalla en el sector de software para empresas.

Anteriormente, las compañías sin suscripción a Office 365 que quisieran probar Teams tenía acceso limitado por un período de prueba de un mes. La versión gratuita del producto busca facilitar que potenciales clientes, normalmente equipos de trabajadores y pequeñas empresas, comiencen a usar programas de Microsoft y los integren a su funcionamiento.

"Naturalmente queremos que los clientes que están usando la versión gratuita pasen a la de Office 365", dijo Lori Wright, gerente general de Microsoft 365 Teamwork, en una entrevista realizada el 28 de junio.

Se estima que este mercado valdrá US$ 3.200 millones a 2021, según la consultora IDC.

Microsoft compite con Slack desde que lanzó Teams a comienzos de 2017. El producto es utilizado por unas 200.000 organizaciones, dijo la empresa en marzo. Slack reportó en mayo que su producto es usado por 70.000 organizaciones que pagan por el servicio.

Slack, Microsoft y empresas como Google de Alphabet Inc , Cisco Systems Inc, Facebook Inc y Atlassian Corp PLC han lanzado productos en el mercado de rápido crecimiento de colaboración laboral.

Antes del anuncio de Teams, Slack informó el martes que hizo mejoras a la herramienta de búsqueda en conversaciones, que según la empresa facilitarán que sus usuarios encuentren mensajes. Las búsquedas mejoradas se aplicarán a todas las versiones del programa y se lanzarán en las próximas semanas, dijo la firma.

Si bien la versión gratuita de Teams no ofrecerá las mismas funcionalidades que la de Office 365, sí contará con características que el software gratuito de Slack no tiene y que podrían atraer a potenciales clientes, incluidas búsquedas ilimitadas e integraciones ilimitadas con aplicaciones.

"La meta es que Teams sea utilizado por la mayor cantidad de gente posible", dijo Alan Lepofsky, analista de Constellation Research.

"Si bien esto podría presionar a Slack para que levante sus restricciones, eso no es tan simple, ya que juegan un rol clave en su estructura de monetización 'freemium'", agregó, refiriéndose al esquema que ofrece servicios básicos gratuitos pero requiere de pagos para liberar funciones avanzadas.