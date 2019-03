Ministerio de Economía preocupado por el mayor déficit, pero sin medidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) corrigió al alza el déficit fiscal en los 12 meses cerrados a enero, que finalmente empeoró a 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en vez de ser de 4,1% del PIB como informó originalmente, sin tomar en cuenta el “efecto cincuentones”.



El error del MEF fue enmendado mediante un comunicado emitido el miércoles tras una consulta que le hizo el semanario Búsqueda. El texto “corrige algunas cifras publicadas el pasado 28 de febrero”, aunque no dice específicamente cuáles.



El dato de 4,3% del PIB de déficit es el peor desde 1989 (cuando marcó 6,2% del Producto y al año siguiente el gobierno debió realizar un ajuste fiscal).



Este jueves, entrevistado en Informativo Carve de esa radio, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori dijo que el dato “preocupa mucho”.



Si bien reconoció que es el más alto desde 1989, indicó que “el Uruguay de hoy no tiene nada que ver con el Uruguay del comienzo del período en el que se compara. Tiene una solvencia financiera diría yo inigualable en la historia del Uruguay”.



Astori afirmó que aún así, “es un problema el que tenemos. Hasta ahora no hemos logrado alcanzar la trayectoria descendente del déficit fiscal que nos habíamos propuesto lograr hace un par de años”.



El ministro justificó que la economía uruguaya (los datos se conocerán sobre fin de mes) creció 2% en 2018 y “si se crece al 2%, los ingresos necesarios para asegurar la trayectoria descendente no son suficientes”.



Argumentó que “el otro gran factor, que es el gasto público, tiene un escaso margen discrecional” ya que el “80% es gasto que no se puede bajar, porque así lo ha elegido Uruguay” mediante el mandato constitucional de atar las subas de jubilaciones a la de los salarios, entre otros aspectos. “Bajar ese gasto (el 20% sobre el que se puede actuar), es muy lento”, agregó.



“Estoy trabajando por disminuir el gasto discrecional”, indicó el ministro, pero no anunció ninguna medida al respecto.



El País intentó comunicarse con el MEF para conocer cómo bajará el déficit, pero no tuvo éxito.



Según el comunicado del MEF, el “efecto cincuentones” generó ingresos por 1,4% del PIB (con lo que el déficit estaría en 2,7% del Producto si se tuviera en cuenta).



Eso es porque una ley los habilitó a desafiliarse de las AFAP y pasar lo allí acumulado a un fideicomiso estatal. Si bien hoy es un ingreso, cuando haya que pagar esas jubilaciones el gasto lo superará con creces.