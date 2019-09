La morosidad del crédito al consumo frena su suba y el mercado muestra un "repunte"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los niveles de morosidad en el crédito al consumo frenaron en julio-septiembre el aumento que se había observado en los meses anteriores, según refleja el Monitor del Mercado de Crédito al Consumo elaborado por la financiera Pronto!

El relevamiento, que se realiza en forma periódica en base a una encuesta a personas mayores de 18 años residentes en Montevideo y el Interior, reflejó en el tercer trimestre del año un “repunte” del mercado.

“El sector de crédito al consumo presenta una competencia relevante en materia de oferta de productos y los usuarios acompañan esa tendencia, pero con prudencia. Eso está relacionado con problemas que un tercio de los tomadores de préstamos tiene para cumplir con sus obligaciones”, destaca el informe.

DATO 35% Es el porcentaje de consultados que dijo haber tenido "alguna dificultad" en los últimos meses para el pago de sus créditos; el dato a julio había sido de 42%, según el Monitor

Es que al consultar a quienes están endeudados con préstamos y/o tarjetas de crédito, la cantidad con problemas de pago se redujo: en junio, 42% de los encuestados reconocían que habían tenido “alguna dificultad” para el pago de sus créditos en los últimos meses y en septiembre solo fue un 35%. según surge de la encuesta.Respecto al comportamiento usual de pago, el 80% de los usuarios de tarjetas de crédito dijo que paga el total del saldo mensual, mientras que el 12% que entrega un valor intermedio y el 6% que paga el mínimo. Un 2% prefirió no responder.

Por otra parte, el 34% del total de encuestados manifestó su intención de contratar un préstamo en efectivo en los próximos cuatro meses (similar al 33% de la medición anterior).

En cuanto al destino de los préstamos a futuro serían principalmente para: pagar otras cuentas (23%), refaccionar el hogar (21%), pagar otros préstamos o tarjetas (11%), comprar comestibles (7%), indica el Monitor. En tanto, quienes dijeron que no tomarían más endeudamiento en los próximos cuatro meses lo atribuyeron a que no lo necesitan (48%), no les gusta contraer deudas (8%) y no le gustan los intereses y recargos que generan (6%), entre otros.