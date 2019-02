La multa millonaria que BMW deberá pagar por errores en la limpieza 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Fiscalía de Múnich (Alemania) informó ayer que la multa es por no haber cumplido los deberes de vigilancia, por lo que se trata de una infracción de reglamentos, y de que BMW ha aceptado el pago.



La acusación de engaño no se pudo probar en las investigaciones, que comenzaron a principios de 2018, añadió la Fiscalía y solo se confirmó que hubo errores en el sistema de limpieza de las emisiones de casi 8.000 vehículos.



Las investigaciones confirmaron que en la gestión del motor de los modelos BMW M550xd y 750xd se dieron datos de otros vehículos BMW, lo que hizo que tanto en carretera como en las pruebas de homologación emitieran demasiados óxidos nítricos.



Las investigaciones no han confirmado que BMW hubiera instalado un software ilegal para manipular las emisiones en los vehículos diésel, como hicieron Volkswagen y Audi, que fueron multados el año pasado con 1.000 millones y 800 millones de euros, respectivamente.