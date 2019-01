¿Cómo armar la lista de útiles escolares de la manera más cómoda y simple?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El inicio de clases puede ser un dolor de cabeza para los padres. Enumerar los materiales, recorrer papelerías, comparar precios, cargar los útiles, todas estas tareas implican tiempo y dinero. Por eso, la plataforma Escool,uy se presenta como una solución integral para el inicio del año escolar.



La papelería online, que ya cuenta con cinco temporadas de experiencia, es el primer sitio de e-commerce del país especializado en el mercado back to school, y su objetivo es hacer la compra de útiles los más sencilla posible.



La compra de listas escolares a través de internet es una tendencia que viene en crecimiento. En cinco años, el número de pedidos de packs en escool.uy pasó de 180 a 2000, y para esta temporada se espera superar este número.



La gran ventaja del e-commerce es que cuenta con la lista de materiales de los principales colegios del país ya precargadas, para así comprar todos los materiales en un solo lugar. Así, a través de una plataforma amigable, uno puede elegir entre las listas específicas de más de treinta instituciones, divididas por sexo y años escolares.



“El gran diferencial es que el cliente puede adaptar el pedido según sus necesidades, quitando o agregando artículos de acuerdo a su conveniencia, explica Adrián Meneses, director de escool.uy.



Una vez que se confirma la compra, se puede solicitar el envío de su pedido a domicilio o levantarlo por el pick up center de la empresa en la calle Claudio Williman de Punta Carretas, que dispone de estacionamiento propio.



Un sector que está creciendo en particular son los pedidos del interior, que representan alrededor de un 30% de las ventas de Escool.uy. “Por lo general, estas familias tienen limitada la oferta de artículos escolares de calidad, así como también el acceso a las promociones de descuentos que existen en Montevideo, explica Meneses". Para subsanar esta situación, la empresa ofrece envíos a todo el país dentro del plazo de 48 horas.





Más de 4000 artículos

Hojas, cartulinas, lapiceras, marcadores, mochilas, juguetes, libros de texto en español e inglés, la oferta de Escool.uy abarca más de 4000 artículos, con precios que según Meneses están por debajo de las grandes papelerías en plaza. Entre las principales marcas que trabajan con la empresa se encuentran Giotto, Caran D’Ache, Deli, Lyra, maped, Scotch, Stabilo, Papiros, Artesco, Schneider y Carioca.



Las listas escolares tienen un costo de $3000 en promedio, y la ventaja de este enorme abanico de marcas es que permite a cada familia personalizar los pedidos de acuerdo a su situación, contemplando desde packs premium hasta opciones económicas.



Este año la empresa también incorporó la plataforma Mercado Pago, con el objetivo de brindar una nueva forma de financiación y pagar la compra en hasta 12 cuotas sin recargo.



A estas facilidades se suman algunos detalles para destacarse dentro del mercado. Por ejemplo, si bien la mayoría de los colegios que envían sus listas a Escool.uy son instituciones privadas, se arman packs especiales para escuelas públicas, y también es la única papelería del país que entrega los cuadernos ya forrados.



“Nuestra recomendación para los padres es que no se duerman y realicen sus pedido en enero, porque en febrero realmente se convierte en una locura. Lo que queremos es solucionarles la vida, y que se puedan ir de vacaciones tranquilos, con el inicio de clases ya resuelto”, concluye el director.