MiFinanzas va en busca de nuevos inversores para comenzar su expansión regional

La startup uruguaya que posibilita a las pymes financiarse a tasas muy bajas abre su segunda ronda de inversión. La fecha elegida para hacerlo es el 14 de enero, coincidiendo con la undécima edición del Punta Tech Meetup en Punta del Este. Previo a este evento, Milton Rodríguez, CEO de MiFinanzas, estará presentando la solución en el marco del Citi Speed Dating, evento paralelo que busca Fintechs con potencial para reconvertir la banca tradicional.



Durante el Punta Tech, evento que reúne a los principales líderes tecnológicos, MiFinanzas buscará conseguir US$ 800.000 para potenciar su negocio. En concreto, lo destinará a desarrollar una solución de factoring, incrementar las ventas y abrir nuevos mercados, según definió el CEO de la firma.



Para esta instancia buscan lo que se conoce como “smart money”, es decir que además del dinero, el venture capital también pueda aportar conocimientos y contactos para que el negocio crezca. En este punto, Rodríguez manifestó que contar con operaciones o expertise en otros países de la región será un plus, ya que podrá facilitar el desembarco de la plataforma fuera de fronteras, plan en el que MiFinanzas se enfocará en breve.



A su vez, especificó que es importante que no quiera desinvertir en el corto plazo, sino que por el contrario, buscan inversores que sean capaces de acompañarlos en su crecimiento y en próximas rondas de inversión.



Esta será la segunda vez que salen a buscar capital. Hace seis meses abrieron su primera ronda por US$ 50.000, cerrándola a los pocos días luego de conseguir US$ 110.000, más del doble de lo que buscaban. “Esa inversión adelantó nuestros planes y ya estamos preparados para ir por más” afirmó Rodríguez.



1800 Transacciones aproximadamente se han realizado en la plataforma

US$ 7 millones se han movido en MiCheque

US$ 1 millón es la tasa en la que crece mensualmente su cartera

internacionalización Potencial sin fronteras

Es común que muchas empresas de gran porte paguen con cheques diferidos, lo que significa que son emitidos en una fecha, para ser cobrados en un plazo posterior. Esto ocasiona que las pequeñas y medianas empresas a veces no tengan como financiarse a corto plazo.



Si recurren a entidades bancarias, se enfrentan a estrictos requerimientos y tasas de interés muy altas. En plaza les pueden descontar cheques con una TEA del 80% provocando importantes pérdidas de dinero.



Esta realidad no es propia de nuestro país sino que se repite en muchos países de América Latina. De hecho, más del 90% de las empresas del continente son pymes.



MiCheque, el primer producto de MiFinanzas, apunta a solucionar esta problemática a través de una plataforma que combina las necesidades financieras de pymes e inversores. Por un lado, las primeras podrán descontar cheques diferidos definiendo su tasa de descuento, mientras que por otra parte, un inversor o ahorrista encontrará opciones de inversión con un mayor rendimiento del que otorgan muchos instrumentos financieros del mercado.



Asimismo, todos los cheques son analizados por el equipo de MiCheque para asegurar su futuro cobro.



"Con esta plataforma las pymes pueden descontar sus cheques a mejores tasas que en los bancos", puntualizó Rodríguez.



Dado que su potencial es grande, de acá al 2021 MiCheque proyecta abrir un nuevo mercado por año en América Latina. Perú, Paraguay y Argentina son los candidatos más fuertes, por ser países en los que también se utilizan con frecuencia los cheques diferidos.



Sumarán una nueva solución para arribar a estos mercados: MiFactoring. Este servicio que estará listo antes de mitad de año permitirá descontar facturas, otras de las necesidades que atañan a las pymes. “Las pymes que le venden a empresas medianas no tienen forma de descontar esa factura, que no les coma en 100% de las ganancias por los altos costos que conlleva este proceso”, explicó Rodríguez.