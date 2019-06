China replica a EE.UU. y crea “lista negra” de empresas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gigante asiático anunció ayer la creación de una lista negra de empresas extranjeras “no fiables”, como respuesta a las medidas de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei, en plena escalada de la guerra comercial entre las dos potencias.

Esta medida se produce un día antes de que Pekín empiece a aplicar hoy un aumento de aranceles a productos estadounidenses por valor de US$ 60.000 millones. Se produce, además, después de que Washington incluyera este mes al gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei, en una lista de empresas sospechosas a las que los grupos estadounidenses no pueden vender material tecnológico.

Huawei, que depende de los chips electrónicos de fabricación norteamericana para equipar sus teléfonos móviles, se ve así gravemente afectado y su propia existencia está en juego, según los expertos.

RELACIONADAS Huawei: estamos decepcionados por las pérdidas de aliados y proveedores By Pamela Diaz Huawei: estamos decepcionados por las pérdidas de aliados y proveedores Huawei: estamos decepcionados por las pérdidas de aliados y proveedores

“Las empresas, organizaciones y particulares extranjeros que no respeten las normas del mercado, que se alejen del espíritu de un contrato, que impongan embargos o cesen de suministrar a empresas chinas por motivos no comerciales y dañen gravemente sus intereses y derechos legítimos serán colocados en una lista de entidades no fiables”, anunció el portavoz del ministerio chino de Comercio, Gao Feng.

La decisión de China de crear su propia “lista negra” parece destinada a presionar a empresas extranjeras para que mantengan relaciones comerciales con Huawei. El gigante estadounidense Google, cuyo sistema operativo Android es vital para los smartphones de Huawei, se halla entre las compañías que anunciaron que cumplirán con esa decisión del gobierno de Washington.

“Algunas entidades extranjeras han violado la normas del mercado y el espíritu de los contratos”, anulando suministros “y tomando otras medidas discriminatorias contra compañías chinas, dañando sus intereses y derechos legítimos, y poniendo en peligro la seguridad nacional y los intereses nacionales” afirmó Gao, según el rotativo estatal Global Times.

Y este mismo viernes Pekín denunció las “mentiras” de Estados Unidos, tras las palabras del presidente Donald Trump afirmando que la guerra comercial entre los dos países tendría un efecto “devastador” para la economía china.

Trump había reiterado que “China aspira a cerrar un acuerdo” con Estados Unidos ya que, según él, la guerra comercial tendrá “un efecto devastador” para el gigante asiático. El presidente de Estados Unidos alegó que la economía china se ralentiza y que “las empresas salen de China para evitar los aranceles” y van a instalarse a Vietnam u otros países de Asia.