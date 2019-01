Netflix subió sus precios en Uruguay para ciertos planes de suscripción; sepa cuáles son 

La plataforma de distribución de contenido audiovisual Netflix anunció que subirá los precios a los suscriptores de Estados Unidos, el Caribe y algunos mercados de América Latina, incluido Uruguay.



Según confirmó a El País una fuente de Netflix, en el caso de Uruguay el plan de una pantalla se mantendrá sin cambios en US$ 8,99, el plan de dos pantallas aumentará de US$ 10,99 a US$ 12,99, y cuatro pantallas subirá de US$ 13,99 a US$ 15,99.

El incremento comienza a regir a partir de este martes 15 y según la compañía será para “poder agregar más series y películas exclusivas, desarrollar nuevas funcionalidades en la plataforma y encontrar nuevas formas de mejorar la experiencia en general”.

La última vez que Netflix ajustó sus precios en Uruguay fue en 2017. Desde la compañía afirmaron que la suba de precios son específicas para cada mercado y que “este aumento no influye ni indica un cambio en otra región”.