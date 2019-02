Abogado uruguayo niega acusaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El abogado uruguayo Washington Fernando Belhot Fierro salió a negar las versiones de la prensa española que lo sindican como responsable de montar un entramado societario para blanquear dinero proveniente de diversos actos de corrupción registrados en los últimos tiempos en España. “No he sido acusado ni imputado en ningún procedimiento judicial que se esté desarrollando en España”, aseguró el jurista a El País.

Belhot Fierro había sido identificado en versiones de prensa como presunto testaferro de Eduardo Zaplana, extitular de la Generalitat Valenciana y exministro de trabajo del gobierno de José María Aznar (Partido Popular).

En declaraciones a El País Belhot sostuvo: “Me he ofrecido a colaborar con la Justicia española en el juicio que se está desarrollando contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, lo que fue acogido satisfactoriamente por las autoridades judiciales que llevan el proceso, y lo he hecho mediante una declaración testimonial en forma de videoconferencia, con todas las formalidades establecidas por la ley tanto nacional, como de los tratados internacionales”.

El jurista indicó “no poder revelar el tenor de dicha declaración testimonial por estar bajo secreto de sumario decretado por las autoridades judiciales españolas, pero sí puedo asegurar, pues en la propia declaración testimonial se me dio plena certeza, que no formo parte del proceso judicial, y solo he comparecido como testigo, prestando mi absoluta colaboración a lo solicitado por dichas autoridades”.

Zaplana es acusado de recibir dinero a partir de dos procesos licitatorios mientras se encontraba al frente de la comunidad valenciana.

Finalmente, el abogado uruguayo destacó “que en España existe un sistema democrático donde se respeta el debido proceso y el principio de inocencia, lo que me genera plena tranquilidad y confianza”.