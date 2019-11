¿Cómo abrir una empresa unipersonal? Una opción para trabajadores independientes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sea por decisión propia, por motivos de fuerza mayor o por el surgimiento de una oportunidad, es frecuente que en algún momento a lo largo de su vida, una persona se plantee empezar un emprendimiento.

Para hacerlo, una de las formas jurídicas más frecuentes es a través de la empresa unipersonal, un tipo de emprendimiento que suele resultar conveniente ya que no se requiere capital mínimo (o máximo) para comenzar. En el Finanzas de Bolsillo de hoy repasamos qué se requiere para abrir una y qué otras formas existen.

El trabajo independiente

Una investigación realizada por la consultora Equipos en el año 2014, reflejó que en Uruguay un 65% de los jóvenes prefiere trabajar de forma independiente. Entre las principales razones mencionaron la flexibilidad a la hora de elegir el momento y el lugar para trabajar, así como la autorrealización y la independencia personal.



Algunas de las ventajas para quienes estén pensando en abrir una empresa unipersonal radican en que se requieren menos trámites en comparación con otras formas jurídicas como las sociedades anónimas (SA) o las sociedades de responsabilidad limitada (SRL).



Asimismo, cuenta con relativamente pocas restricciones legales; el titular de la empresa es el propio administrador; el emprendedor puede dedicarse a más de un rubro si lo desea y el titular tiene la posibilidad de contar con cobertura de salud a nivel individual así como también para su cónyuge e hijos.

Según un estudio realizado en 2014, un 65% de los jóvenes uruguayos prefiere trabajar de forma independiente. Foto: Archivo.

En la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) del Ministerio de Economía afirman que este tipo de empresa es “muy ajustada y adecuada” para emprendimientos “de menor envergadura” en donde “no es necesaria la constitución de una persona jurídica”.



Esto implica a su vez una mayor rapidez a la hora de constituir la empresa, “bajo costo para su inscripción en organismos públicos”, no hay vencimientos que delimiten la actividad y permite la posibilidad de acceder —en algunos casos— al pago de una “carga tributaria menor” como por ejemplo el monotributo o el IVA mínimo.

Información sobre monotributo Quienes abran una empresa unipersonal podrán optar por el régimen monotributo solo si los ingresos no superan las 183.000 Unidades Indexadas (UI), unos $ 792.097 a valores actuales; y si desarrollan actividades de reducida dimensión económica.

No obstante, algunas de las desventajas se centran en que el titular de la empresa es quien debe responder de forma “personal e ilimitadamente” por las obligaciones de la firma, según Unasep.

Este punto se diferencia también de otras formas jurídicas como las SRL en donde los dueños o socios no tiene por qué responder con su patrimonio personal por las deudas de la empresa, como sí es en el caso de las unipersonales.



De igual modo, otra desventaja está relacionada al cierre de la empresa y es que este tipo de forma jurídica no permite que el titular transfiera o venda el negocio. En el caso de que fallezca, también dejará de estar legalmente vigente su unipersonal.

Un repaso por los requisitos y trámites

Hay dos formas de inscribir una empresa unipersonal (y a un contribuyente) ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), a través de la web o de forma presencial. El plazo para hacerlo es dentro del mes en curso de inicio de actividades de la empresa y en todos los casos el titular deberá ser mayor de 18 años.



Los que decidan hacerlo a través de la web, deben recordar que es exclusivamente para personas físicas que no tengan inscripción previa como contribuyente ante la DGI.



Para poder abrir una empresa unipersonal de forma presencial ante el BPS no se necesita agenda previa si es en Montevideo. Se le solicitará al titular los formularios 0351 (tres copias) y doble faz (se consigue a través del portal web), con un timbre profesional; dos copias del formulario de declaración jurada de trabajadores no dependientes (excepto empresas rurales) con un timbre profesional y dos fotocopias de documento de identidad del titular. El valor del timbre profesional será incluido en la cuenta de la empresa a través de BPS.

Las empresas unipersonales tienen como plazo para inscribirse ante el BPS el mes en que comienzan su actividad. Foto: F. Ponzetto

Asimismo, el interesado deberá presentar una constancia de domicilio fiscal, una factura original y dos fotocopias ya sea de UTE o de Antel de no más de 60 días de vigencia y deben estar a nombre del titular.



En el caso de que la persona no cuente con esta documentación puede optar por realizar una certificación notarial y dos fotocopias en la que tiene que establecer nombre, documento de identidad, estado civil, nacionalidad, capacidad legal, domicilio particular y domicilio fiscal (este corresponde al lugar donde se desarrolla efectivamente la actividad empresarial).



En el BPS enfatizan que las empresas “deben informar” el Consejo de Salarios que corresponda a su actividad para que pueda ser incorporada a la planilla de trabajo unificada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ya que dicha información es necesaria para declarar el ingreso de trabajadores dependientes.

Una nueva opción: las sociedades por acciones simplificadas Entre las principales insatisfacciones de los emprendedores uruguayos se destacaba el tema impositivo, las tarifas públicas y la regulación laboral. Además, según un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), los emprendedores valoran más las mejoras específicas y tangibles, como la simplificación y el abaratamiento de trámites, antes que las charlas motivacionales. Es sobre esta base que el pasado 12 de septiembre el Parlamento uruguayo aprobó la ley de emprendedurismo que, entre otras cosas, contempla la creación de una nueva figura societaria: las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) con el objetivo de agilizar y abaratar el proceso de constitución de una sociedad. Si bien recién fue aprobado, se estima que cuando quede reglamentado el sistema el costo por constituir una SAS sea de aproximadamente US$ 250 y pueda concretarse entre 24 y 48 horas. Entre las principales características de la nueva figura legal destaca la posibilidad de que bajo el régimen de SAS, una empresa pueda estar integrada en todo momento por uno o más socios (personas físicas o jurídicas) sin limitación. Asimismo, moderniza el funcionamiento orgánico de la empresa puesto que la SAS permite realizar reuniones en cualquier lugar, por medios de comunicación simultáneos así como tomar decisiones por consentimiento escrito. Si bien no pueden cotizar sus acciones en bolsa, eso no impide que accedan a financiamiento de gran escala en el mercado de capitales.

En relación a los costos que se pueden llegar a tener por la apertura de una unipersonal, desde el portal Ahorrar.com.uy, calcularon que en promedio, el costo por el servicio de apertura (empresas que se dedican a asesorar a otros) es de unos $ 4.200.



Asimismo, el costo de los timbres profesionales ronda entre $ 120 y $ 200 aproximadamente. En el caso de que la persona no cuente con una factura de UTE o Antel, deberá pagar alrededor de $ 3.800 para conseguir el Certificado de Domicilio Fiscal.



Los interesados en abrir una unipersonal que residan en el interior del país deberán acudir a las dependencias habilitadas con “ventanilla única”, cabe destacar que algunos lugares exigen reserva previa y que la modalidad presencial sin previa agenda web no aplica para las empresas rurales.



Quienes deseen hacer la inscripción de su unipersonal por la web deben hacerlo a través del sitio web del BPS en la ventana donde dice “todos los servicios en línea”.



En cuanto a los plazos, para el trámite web se debe hacer dentro del mes en curso de inicio de actividades aunque también podrá hacerse hasta 10 días después del inicio del emprendimiento.



Desde DGI informaron que cuando el inicio de actividades recaiga sobre el mes siguiente al corriente, la inscripción se podrá realizar con carácter previo al inicio de actividades (de hasta 10 días), a partir del día 25 del mes en curso. En el caso del trámite presencial la inscripción solo se realizará dentro de los 10 anteriores al inicio del emprendimiento y hasta ese mismo momento.