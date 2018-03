La acción de Dropbox se valoriza 35% en su debut

Los papeles de la empresa de almacenamiento de información en la nube abrieron en US$ 29 en el Nasdaq y llegaron a subir hasta 50%, a un máximo de US$ 31,60 en la primera parte de la jornada. La esperada oferta pública inicial (OPI) de Dropbox fue colocada a US$ 21 por acción el jueves, por sobre el rango de precio guía ofrecido por la compañía.