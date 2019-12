Acciones de Boeing caen por reportes sobre suspensión de ensamblaje del avión 737 MAX

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las acciones de Boeing y de sus proveedores caían el lunes después de reportes que indicaron que el fabricante de aviones estadounidense detendrá temporalmente la producción del MAX 737, lo que representaría miles de millones de dólares en costos adicionales, ya se espera que la nave volviera a operar en 2020.

El avión comercial más vendido de Boeing tuvo que paralizar sus vuelos desde marzo debido a dos accidentes fatales en Indonesia y Etiopía que causaron la muerte de 346 personas y han costado a la compañía estadounidense más de US$ 9.000 millones en cargos hasta el momento.

Las acciones de Boeing bajaron hasta 4% en las operaciones previas a la apertura de la bolsa de Nueva York, a US$ 328,13; y a las 1524 GMT cotizaban en Wall Street con un declive de 2,1%, a US$ 334.



En tanto, los papeles de Spirit AeroSystems Holdings Inc - el principal proveedor de Boeing y que fabrica el fuselaje del MAX junto a otros componentes de la aeronave- cedían 3%, a US$ 77,73.



Analistas dicen que la detención de la producción del MAX posiblemente resultará en costos adicionales significativos para Boeing y para sus principales proveedores, que habían estado protegidos del mayor impacto financiero porque continuaron vendiendo partes del avión a un ritmo 52 unidades por mes.



Dos proveedores dijeron a Reuters el lunes que Boeing probablemente detendría el ensamblaje del 737 MAX por el momento, aunque a algunas de las empresas relacionadas podría pedírseles que continúen con la fabricación de componentes para minimizar la paralización.