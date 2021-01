Las acciones de GameStop se disparan en Wall Street por publicación en Reddit

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de usuarios del foro digital Reddit que debaten sobre bolsa contribuyeron a que las acciones de la tienda de videojuegos GameStop se dispararan hasta un 144% y desafiaron a veteranos analistas de Wall Street que argumentaban que iba a producirse una caída de su valor.

Decenas de usuarios de un "subreddit" (subforo) llamado Walll Street Bets (apuestas de Wall Street) llevan días animándose a comprar furiosamente acciones de GameStop, que llegó a cotizar a casi 160 dólares por título en medio de un alto volumen de negociación y habiendo comenzado el año en apenas 17 dólares.



Los inversores individuales siguieron apostando por los mercados de valores de nicho el martes, lo que provocó una lucha por los fondos de ventas en corto para cubrir las apuestas perdedoras, mientras empresas como GameStop se disparaban por cuarto día seguido aunque algunos de los atrapados en el frenesí de compras revirtieron sus ganancias.

GameStop ganó un 92,7% al cierre de una sesión volátil. Etsy subió hasta un 8,6% siguiendo la estela de GameStop, pero luego revirtió sus ganancias, y BlackBerry , que avanzó un 4,9%, fue otro foco de compra temprano en esta esquina cada vez más influyente de Wall Street.



Tras la campaña, GameStop extendía sus ganancias y trepaba más de un 20% en las operaciones posteriores al cierre de los mercados.

El alza de los últimos días -GameStop se ha multiplicado por siete, a 147,98 dólares, desde los 19 dólares a los que cotizaba el 12 de enero, mientras que BlackBerry Ltd se ha disparado un 185,4% este año- generó preocupaciones por posibles burbujas en acciones que los fondos de cobertura y otros actores especulativos habían apostado a que su valor bajaría.



La negociación de los papeles de GameStop se detuvo por volatilidad nueve veces el lunes y cinco el martes.



Para algunos en Wall Street, los movimientos también han empezado a parecer un símbolo de un mercado de valores que puede estar sobrevalorado al final de un año dominado por una avalancha de estímulos fiscales y monetarios para aliviar la crisis del coronavirus.



"Este no es un entorno en el que los inversores informados estén realizando transacciones para establecer un descubrimiento de precios", dijo Mike O'Rourke, de JonesTrading.



El índice referencial S&P 500 ha ganado más de un 70% desde marzo y los analistas culparon de los movimientos en los precios de las acciones de varias empresas con pérdidas a manadas de inversores aficionados que buscan consejos en los hilos de discusión de Reddit o en el grupo privado de Facebook "Lista de vigilancia de la bolsa de Robin Hood".



"Lo que ha ocurrido con la acción de GameStop es un recordatorio de cómo los tiempos están cambiando. Un nuevo ejército de 'traders' no centrados en las valoraciones, sino en oportunidades de impulso que ven en el Wall Street Bets de Reddit, Youtubers, TikTok o Robinhood (una aplicación de corretaje)", opinó el analista Ed Moya, de la firma Oanda.



Otro caso que refleja el nuevo comportamiento de los inversores, especialmente los más jóvenes, tuvo lugar hace unos días cuando el fundador de Tesla, Elon Musk, recomendó en Twitter la aplicación de mensajería Signal y una acción que no tenía nada que ver llamada Signal Advance se disparó hasta un 1.100 % los dos días siguientes.