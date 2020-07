Acciones de Mercado Libre pasan la marca de los US$ 1.000 y supera los US$ 50.000 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es uno de los ganadores de la cuarentena en Argentina y alcanzó hoy un nuevo hito. Las acciones de Mercado Libre, la empresa de comercio electrónico fundada por Marcos Galperin, pasó la marca de US$ 1000 en Wall Street, y así el valor de la compañía trepó por primera vez por encima de los US$50.000 millones.

Apenas comenzaron las operaciones en el mercado estadounidense, las acciones de la firma superaron su marca anterior (US$ 998), dinamizadas por el escenario positivo que experimentan las plazas financieras globales. Según su valor actual (US$ 1.013), la capitalización de Mercado Libre supera los US$ 50.350 millones.



Entre los factores que explican el crecimiento del 76% en el valor de la compañía en lo que va de 2020 aparece centralmente el efecto de la cuarentena para frenar la pandemia de COVID-19. Con los consumidores encerrados en sus hogares, se potenciaron el comercio electrónico y la gestión de pagos online, dos segmentos donde Mercado Libre es líder regional.

En abril, según datos de la empresa, hubo un alza interanual del 76% en la cantidad de bienes vendidos a través del sitio, con especial participación de los alimentos envasados, los productos de electrónica y los elementos de higiene y salud. En ese contexto, la empresa abrió en la Argentina su propia plataforma de venta de productos de supermercado, unidad que ya estaba operativa en México.

Al pasar los US$ 1000 por acción en Wall Street, donde cotiza desde 2007, Mercado Libre se consolida como la empresa más valiosa de la Argentina. En lo que va del año, ya sumó más de US$ 18.000 millones de valuación: a fines de 2019, cada acción de la compañía costaba US$ 582,79.



En 2017, la firma había marcado otro hito. El 19 de junio de ese año ingresó al Nasdaq 100, el índice que agrupa a las firmas tecnológicas más importantes de Wall Street. Lo hizo en el lugar de Yahoo!, pionera en el segmento de los buscadores y el correo electrónico.

Si bien tiene sus oficinas centrales en Buenos Aires, el modelo de negocio de la empresa se sostiene en su operación regional, esquema a través del cual pudo escapar a la recesión que atraviesa la Argentina desde 2018. Mercado Libre tiene presencia en Brasil, donde obtiene más del 60% de su facturación anual; México; Colombia, y otros 16 países de Latinoamérica. En los dos primeros, compite directamente con Amazon, el gigante fundado por Jeff Bezos que eligió esos países para desembarcar con su ecommerce en América latina.



Según su balance correspondiente al primer trimestre de 2020, facturó US$ 652,1 millones, con un incremento interanual del 37,6% en dólares.

Con sus cifras en Wall Street, Mercado Libre se posiciona como la compañía privada más valiosa de la Argentina. En comparación, tiene una capitalización 22 veces superior a la petrolera YPF (US$ 2.356 millones), hoy golpeada por el escenario global; seis veces superior a Tenaris (US$ 8.042 millones); y ocho veces por encima de Globant (US$ 6.226 millones).



También vale más que firmas históricas como Ford (US$ 24.439 millones), General Motors (US$ 36.720 millones) y Dell (US$ 40.234 millones), o tecnológicas como Twitter (US$24.932 millones) o Ebay (US$ 39.427 millones).



Los valores, sin embargo, están lejos de los gigantes tecnológicos globales. Amazon, también nacido en el comercio electrónico y hoy expandido hacia la infraestructura digital. la logística y el negocio del entretenimiento audiovisual, tiene una capitalización de US$ 1,49 billones, mientras el valor de sus acciones creció un 61,6% en lo que va de 2020.



Apple, en tanto, vale US$ 1,61 billones, mientras que Tesla alcanza los US$ 240.932 millones; Alphabet (el conglomerado que engloba a Google), supera los US$ 1,01 billones y Facebook se ubica en los US$ 671.590 millones.