Acciones de Uber bajaron tras pérdidas trimestrales

La compañía de vehículos de alquiler con conductor Uber bajó un 6,8% ayer en Wall Street, tras informar la víspera de que en la primera mitad del año ha acumulado pérdidas de US$ 6.229 millones, pocos meses después de salir a bolsa.

La empresa, que cotiza en el índice Nasdaq junto a otras firmas tecnológicas, cedió un 6,8% de su valor.



Los inversores estadounidenses castigaron sobre todo los resultados del segundo trimestre (abril-junio) en los que Uber ha perdido unos US$ 5.200 millones, más de lo que esperaban los analistas.



Esas cifras se debieron en buena parte a un cargo de unos US$ 3.900 millones asociado a la salida a bolsa, que tuvo lugar a principios de mayo, por lo que el consejero delegado de la compañía, Dara Khosrowshahi, aseguró que estos resultados solo ocurrirán “una vez”.



Al dar cuenta de los resultados el jueves, Khosrowshahi dijo que “2019 será el año cumbre de nuestra inversión y que en 2020 y 2021 las pérdidas se mitigarán. No tengo dudas de que el negocio a la larga llegará a un punto de inflexión y entrará en beneficios”.



Ayer, en el canal CNBC, el consejero delegado insistió en que Uber puede “no solo sobrevivir, sino triunfar en este negocio”, para lo que destacó que planea mantener una “mentalidad” empresarial orientada al crecimiento, aunque reconoció que debe relatar mejor la “historia” de la compañía a los mercados. Desde que salió a bolsa el 10 de mayo, Uber apenas ha logrado rebasar una vez su precio de salida de US$ 45, decepcionando a un mercado con grandes expectativas. [EFE]