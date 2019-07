Accionistas demandan a Netflix por "engañarles" con las proyecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Los gabinetes de abogados Rosen Law Firm y Schall Law Firm, ambos especializados en la defensa de los intereses de los inversores, presentaron sendas querellas colectivas en juzgados de California (EE.UU.) contra Netflix, su consejero delegado, Reed Hastings, y su consejero financiero, Spencer Neumann.



La demanda es porque dos grupos de accionistas consideraron que Netflix los "engañó" con unas proyecciones de nuevos clientes muy superiores a las que terminaron produciéndose.



En ellas alegan que la empresa con sede en Los Gatos (California, EE.UU.) se saltó las reglas de la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC, por su sigla en inglés) al no informar con antelación de que las expectativas no se iban a cumplir, algo que sólo se conoció la semana pasada al presentar resultados.



El pasado miércoles, Netflix dio a conocer sus resultados correspondientes a la primera mitad de su año fiscal 2019 y, en particular, de su segundo trimestre, en el que la firma sólo logró 2,7 millones de nuevos suscriptores a nivel mundial, poco más de la mitad de los 5 millones que había dicho esperar.



Además, por primera vez en ocho años, la plataforma de entretenimiento perdió suscriptores en Estados Unidos, su primer y mayor mercado, lo que desató el pánico en la bolsa y, en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los parqués, sus títulos se desplomaron un 13%.



Los inversores demandantes sugieren que esta caída en picado del valor de sus acciones podría haberse evitado o mitigado sustancialmente si la empresa hubiese avisado con antelación de que las cifras estaban siendo peores de lo esperado y de que probablemente no se iban a cumplir las proyecciones.



Así, acusan a la firma y a sus directivos de haber hecho "comentarios claramente falsos o engañosos" y de haber escondido información relativa a la marcha de la empresa durante los últimos meses.



Al margen de las malas cifras en lo relativo al número de suscriptores, Netflix anunció la semana pasada ganancias por valor de US$ 614,7 millones entre enero y junio, un 8,8% menos que en el mismo período del año anterior.



