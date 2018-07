La actividad económica creció en Chile durante mayo más de lo esperado

La cifra se situó por encima de lo previsto por el mercado y los expertos, cuyo abanico de pronósticos fluctuaba entre un 3% y un 4,5% para el quinto mes del año, que anotó en definitiva su mejor registro desde mayo del 2012, cuando la actividad se expandió un 5,2%.



Las cifras corresponden al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que abarca el 91% de los bienes y servicios incluidos en el Producto Interno Bruto (PIB) y se considera un anticipo de éste.



En mayo, la serie desestacionalizada aumentó un 0,7% respecto del mes anterior y creció un 5,2% interanual, en un mes que tuvo un día laboral menos que en 2017, precisó el organismo emisor.



El presidente Sebastián Piñera comentó sobre la cifra que "es una buena noticia, pero no es para bajar los brazos o dormirnos en los laureles".



"En los meses de marzo, abril y mayo el crecimiento de la economía chilena es de un 5,1% (promedio)", comentó Piñera a los periodistas antes de encabezar un acto en La Moneda.



"Tenemos plena conciencia de que para lograr que Chile sea un país desarrollado, para que la economía chilena siga creciendo, generando empleo y mejorando los salarios, vamos tener que trabajar muy duro todos y cada uno de los días durante nuestro gobierno y también los gobiernos que vendrán", sostuvo.



El mandatario se manifestó preocupado "porque la economía está creciendo al 5,1%, pero el empleo está creciendo sólo al 2,1%" y enfatizó su propósito de que el crecimiento de la economía "se traduzca en mejores empleos, mejores salarios, mejores oportunidades".



"Para eso, vamos a tener que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, para facilitar, promover e incentivar la creación de empleos en nuestro país", concluyó el jefe de Estado.



De acuerdo con el informe del Banco Central, el Imacec minero aumentó en mayo un 6,9% interanual, mientras el no minero se incrementó un 4,7%, explicado principalmente por el aumento de las actividades del Comercio y los Servicios.



En términos desestacionalizados, el Imacec minero aumentó un 3,3% respecto del mes anterior, mientras el no minero subió un 0,5%, precisó el Banco Central.



El año pasado, el PIB de Chile creció un 1,5% y para el 2018 el Banco Central mejoró en su último Informe de Política Monetaria (Ipom) proyección de crecimiento para el 2018, desde un rango de entre un 3% y un 4% a uno de entre el 3,25% y un 4%.