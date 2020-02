Actor Steven Seagal fue acusado de promocionar ilegalmente criptomonedas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor Steven Seagal acordó pagar US$ 314.000 a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) tras ser acusado de ofrecer "ilegalmente" criptomonedas, dijo el jueves el regulador del mercado.

Seagal acordó renunciar a US$ 157.000 en ganancias ilícitas y pagar otros US$ 157.000 como penalidad por no revelar pagos que recibió por promover una inversión en una oferta inicial de monedas de Bitcoiin2Gen (B2G), dijo la SEC en un comunicado.

El actor de Hollywood y experto en artes marciales se convirtió en un "creyente" y en un "embajador de marca" de las monedas, dijo B2G en un comunicado en febrero de 2018.



Seagal, quien no admitió haber actuado mal, no reveló que le habían prometido US$ 1.000.000 en efectivo y monedas de B2G a cambio de su apoyo. Eso incluía publicaciones en redes sociales diciéndole a la gente que "no se pierda" la oferta, dijo la SEC.



El organismo ha dicho anteriormente que las celebridades y otras personas que usen las redes sociales para alentar a las personas a comprar acciones y hacer otras inversiones pueden cometer un acto ilegal si no revelan detalles sobre la compensación que reciben por cualquier respaldo.



Además de los pagos, Seagal acordó no promover ningún valor durante tres años.