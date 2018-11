El acuerdo comercial que avanza para contrarrestar una ola de proteccionismo

El acuerdo conocido como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica dio un paso más hacia su implementación después de que Australia se convirtió en la sexta nación en ratificarlo formalmente, junto a Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur.



"Esto inicia la cuenta regresiva de 60 días para la entrada en vigor del acuerdo y la primera ronda de reducciones arancelarias", dijo el ministro de Comercio y Exportaciones de Nueva Zelanda, David Parker. Su país es responsable de las formalidades relativas al pacto, como recibir y distribuir las notificaciones hechas por los miembros.



El acuerdo, que consideraba a 12 miembros inicialmente, quedó en el limbo a comienzos del año pasado, cuando el presidente Donald Trump se retiró con el argumento de proteger los empleos en Estados Unidos.



Las naciones restantes, lideradas por Japón, finalizaron en enero el tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés).



El acuerdo rebajará los aranceles en economías que en conjunto representan más de un 13% del producto interno bruto global, un total de 10 billones de dólares. Con Estados Unidos, el pacto habría representado un 40%.



"Mientras el proteccionismo gana fuerza en el mundo, la importancia de la libertad y de las reglas justas crece más y más", dijo el ministro de Economía japonés, Toshimitsu Motegi, en una conferencia de prensa en Tokio. Añadió que Japón seguiría siendo un defensor del libre comercio.



El éxito del acuerdo ha sido elogiado por funcionarios de Japón y otros países miembros como un antídoto al creciente proteccionismo por parte de Estados Unidos. Los integrantes del pacto esperan que Washington pueda reincorporarse.



Los cinco países miembros que aún no han ratificado el acuerdo son Brunéi, Chile, Malasia, Perú y Vietnam.



CPTTP

Japón quiere que Gran Bretaña se sume al acuerdo

Japón le daría la bienvenida a Gran Bretaña "con los brazos abiertos" al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés), había dicho el primer ministro del país asiático japonés Shinzo Abe al Financial Times el pasado domingo.



Abre, uno de los aliados internacionales más cercano a la primera ministra Theresa May, también afirmó que espera que ambas partes en las estancadas negociaciones por el Brexit con la Unión Europea sean capaces de alcanzar un compromiso para evitar una salida británica de la UE desordenada.



El ministro de Comercio británico, Liam Fox, aseguró en julio que haría una consulta sobre la posibilidad de un intento para unirse al grupo comercial del Pacífico, que incluye entre otros a Canadá, Australia, México, Chile y Perú, una vez que su país abandone la UE.



El gobierno de May ha promocionado la libertad de alcanzar nuevos acuerdos comerciales fuera del bloque europeo como uno de los principales beneficios económicos del Brexit, pero su capacidad de hacerlo podría seguir dependiendo de los resultados de las negociaciones en Bruselas.