Acuerdo por licencia para los obreros de la construcción

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) anunció que la Inspección General de Trabajo aprobó el convenio de licencia suscripto entre el sindicato de la construcción (Sunca) y las gremiales del sector, que establece “el fraccionamiento de la licencia” de los obreros en dos períodos: del 23 de diciembre de 2019 al 9 de enero de 2020 inclusive, y del 6 de abril de 2020 al 11 de abril de 2020 inclusive.

Con el primer período de 14 días y el segundo de seis días -que coincide con la Semana de Turismo- se alcanzan los 20 días de licencia reglamentaria.



“El acuerdo no resulta contrario a la ley de licencia dado que no lesiona derechos de los trabajadores”, aclara la resolución del MTSS que avala el acuerdo alcanzado entre trabajadores y empresarios.



Otro documento emitido por el MTSS aclara que “para desarrollar actividad laboral en dichos períodos deberá disponerse” de una autorización de la Inspección General de Trabajo “que así lo autorice en forma previa al inicio” de los trabajos.



Este trámite debe realizarse a través de la web (www.tramites.gub.uy) informando los fundamentos del pedido, el consentimiento de los trabajadores y el plan alternativo de licencia en los seis meses posteriores. El plazo para esta gestión vence el 8 de noviembre.



Todos estos acuerdos fueron suscriptos por el lado empresarial por la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Liga de la Construcción del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y la Coordinadora de la Industria de la Construcción.



Según dio cuenta El País hace unos días, el sector de la construcción está en recesión -mostró contracción en 17 de los últimos 18 trimestres, y desde el primer trimestre de 2013 no muestra un crecimiento de volumen considerable- aunque tiene buenas perspectivas de cara a los próximos años por el comienzo de varios proyectos de Participación Público-Privada (PPP) y las obras de la segunda planta de UPM. Eso dará un repunte al empleo en la actividad, que pasará de emplear a unos 44.000 obreros en la actualidad a cerca de 50.000.