Acuerdo con la UE impulsará la renta en los campos

En Uruguay, al igual que en Argentina, la tierra es el sector productivo que más aumentará su renta gracias al acuerdo alcanzado entre Mercosur y la Unión Europea (UE). El porcentaje estimado de crecimiento es de 4,4%, según una simulación que fue incluida por el Banco Mundial en su reciente informe “¿La integración comercial como vía hacia el desarrollo?”.

El segundo sector con mayor incremento será el salario de la mano de obra no calificada rural en un 2,5%.

Según la estimación -atribuida en el informe a Martinez Licetti y que analizó 30 sectores de 26 países que conforman el acuerdo-, en menor porcentaje crecerán en Uruguay la mano de obra calificada con un aumento del 0,9% y la mano de obra no calificada con un 0,8%. Luego se encuentra la renta de capital con una suba del 0,5%.



La renta de la tierra aumentará en los países del Mercosur ya que las actividades como la producción de soja y la ganadería están entre los “principales beneficiarios del acuerdo”, explicó el informe del Banco Mundial. Además, agregó que la mano de obra no calificada en los países del Mercosur debería aumentar.



Aunque aún no se ratificaron, en los últimos 12 meses América Latina y el Caribe firmó dos acuerdos comerciales potentes, que analiza el Banco Mundial: Mercosur con la UE por un lado, y México, Estados Unidos y Canadá convinieron el T‐MEC -la renegociación del acuerdo Nafta-.



El Banco Mundial dijo que estos convenios comerciales “podrían brindar la oportunidad de revitalizar las economías” de los países latinoamericanos que “se encuentran entre los de más lento crecimiento en la región”.



Además, destacó que ambos acuerdos son de “naturaleza profunda” porque implican que los partícipes tomen “compromisos con fuerza de ley sobre la competencia interna, la reforma del sector estatal y las normas medioambientales y sociales”.



En cuanto al nivel de implicación de los países latinoamericanos y las consecuencias que pueden generar los acuerdos, el informe aclara que ninguno estaría “expuesto a una gran transformación estructural”.

Uno de los ejemplos que brinda el Banco Mundial es que el tamaño de los sectores agrícola y manufacturero “permanecerían prácticamente sin cambios”.



Sin embargo, explicó que “habrá reasignaciones importantes de recursos” en la dinámica interna de estos sectores “hacia actividades más competitivas”. Por lo tanto, el aumento del grado de complejidad económica de los países es lo que “conduciría a una aceleración del crecimiento económico”.



El informe, que se realizó bajo la supervisión del uruguayo Martín Rama, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, también hace referencia al nivel de impactos sociales que pueden tener dichos acuerdos, que consideró “relativamente moderados”.