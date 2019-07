Acuerdo entre Unión Europea y Mercosur abre puertas y beneficia a productores uruguayos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el marco de un desayuno informativo en la Cámara Española Oficial de Comercio, Industria y Navegación (Camacoes) de Uruguay, Valeria Csukasi -jefa negociadora de Uruguay para el acuerdo entre el Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur)- afirmó que Uruguay ve al acuerdo firmado el pasado 28 de junio como "un cambio de paradigma" en la inserción internacional del país.



"En Uruguay lo estamos viendo como un cambio de paradigma, el comienzo de un proceso que viene intensificándose y que continúa, que no se inicia y termina con el cierre de las negociaciones Mercosur-UE si no que abre nuevas perspectivas para la inserción del país", resaltó la diplomática.

Csukasi aseguró además que la concreción del acuerdo entre el Mercosur y la UE, que implicó 20 años de negociaciones, es algo que Uruguay esperaba "desde la creación del Mercosur", ya que no solo beneficia en lo comercial si no que, consideró, "es el puntapié inicial para una serie de otros acuerdos".



En ese sentido, la jefa de las negociaciones indicó que el cierre de las mismas fortalece "enormemente" la imagen internacional del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y le abre la puerta a posibles acuerdos con gigantes comerciales como Estados Unidos, China y Rusia.



"Nos ha fortalecido en el proceso mismo, nos ha hecho trabajar conjuntamente de otra manera, en la defensa de los intereses de todos, en entender por qué hay sensibilidades e intereses de un lado y del otro y eso yo creo que es un capital invalorable que va a dar beneficios claros en los próximos años", recalcó.



Por otro lado, Csukasi detalló que el acuerdo otorga beneficios fiscales "inmensos" para los sectores ganadero y agrícola de Uruguay.



La diplomática valoró que si bien el acuerdo no contempla la venta de mayores volúmenes de carne uruguaya en el mercado europeo, sí permite renunciar al cobro de aranceles que se pagan para exportarla.



"Solamente con la eliminación del arancel para la cuota Hilton, Uruguay va a recuperar US$ 15 millones que van a quedar en el país y estamos afinando los últimos ajustes pero podemos estar hablando de ganancias que van en el orden de los US$ 60 a 80 millones, eso solamente hablando de carne", señaló.



En cuanto al sector primario, Csukasi manifestó que el acuerdo es una "gran noticia" para sectores que atraviesan dificultades en Uruguay, como pesca, cítricos, cueros o lana, si bien, matizó, puede causar dificultades para el sector lácteo y, en menor medida, el vitivinícola.



Csukasi fue presentada por el vicepresidente segundo de Camacoes, Andres Burghi, y el embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez-Llera y García Nava, en un evento que también contó con la presencia del embajador de la UE en Montevideo, Karl-Otto König.



En base a EFE