El adiós a un líder de la industria financiera uruguaya: fallece Horacio Vilaró

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras un año de sobrellevar una enfermedad, falleció ayer el exgerente general del banco Itaú, Horacio Vilaró. De 62 años de edad, Horacio Antonio Vilaró Nieto había dejado la gerencia general de Itaú el pasado 24 de febrero (asumió el brasileño André Carvalho Whyte Gailey) tras 24 años en ella. Se mantenía como director del banco.



De profesión contador, ingresó al BankBoston (que tenía presencia en Uruguay desde 1976) en el año 1982, luego de ver un aviso en el diario en el que solicitaban un analista de crédito, sin darse cuenta que descubría su vocación. "En ese momento pensaba para qué había estudiado, estaba cerca de recibirme de contador y dije: 'para esto', porque el trabajo que me ofrecían me encantaba", había dicho tiempo atrás en una entrevista.



Hincha de Peñarol, tenía otra vocación que la dejó por el estudio y otras actividades: árbitro de fútbol (la ejerció entre los 16 y los 21 años en torneos de la Asociación Deportiva de Institutos Católicos -ADIC-). Además del fútbol, ya más grande, tuvo otra pasión: el golf, que compartía con amigos y su esposa Carolina Vera ("mi señora juega mucho mejor que yo", dijo en alguna ocasión).



En 1993 fue nombrado gerente general de la sucursal de BankBoston, a la que renunció en agosto de 1995 para ocupar el cargo de director ejecutivo en Riobank International Uruguay. Desde septiembre de 1997 fue gerente general del BankBoston Uruguay y en 2007 tras la venta de este a Itaú, continuó en ese cargo hasta el 24 de febrero de 2021. También fue presidente de Fundación Itaú, de Unión Capital AFAP, de la Asociación de Bancos Privados y director de la de la Cámara de Comercio Uruguay- Estados Unidos, entre otras actividades.



Muy respetado entre sus colegas, para varios Vilaró marcó una línea de apuesta por un segmento del negocio bancario premium que mostró resultados. También lo consideran como un innovador en el rubro, que supo darle su impronta aun con diferentes casas matrices (una estadounidense y otra brasileña).



Estuvo en la línea de fuego de la crisis de 2002, sobre la que dijo en una entrevista del ciclo Encuentros con El País que “uno aprende muchísimo, sueña con no volver a pasarlas nunca más. Fueron meses terribles, nosotros perdimos casi el 50% de los depósitos en menos de seis meses y eso no está en ningún libro de texto, no está en ninguna realidad que uno haya podido ver, aprender y estudiar en otros mercados. Al mismo tiempo ver el espejo de Argentina y lo mal que estaba saliendo en Argentina por las decisiones equivocadas que habían tomado y el riesgo que se tomaran decisiones del mismo tipo y que condujeran a lo mismo, era muy fuerte”.



Contó que mientras eso ocurría, los gerentes generales de los bancos internacionales en Uruguay estaban “desesperados por conseguir fondos con las casas matrices, pidiendo que enviaran fondos a Uruguay” y al mismo tiempo trataban de “convencer a las autoridades que había que dejar que los (bancos) buenos internacionales devolviéramos los depósitos que lo íbamos a hacer hasta el último centavo y no igualar para abajo (en referencia a la pesificación de los depósitos de Argentina).



En su última entrevista con El País (publicada en enero de 2020), Vilaró afirmaba que uno de los desafíos de la industria bancaria en Uruguay es “lograr un crecimiento en términos reales del crédito, porque seguimos siendo como sistema súper abundantes en depósitos. Hoy el crédito sobre el PIB es cerca del 30%, deberíamos estar en el 50% del PIB de acuerdo al grado de desarrollo en otros indicadores”.



También en ese entrevista señalaba los cambios que todavía tiene pendientes en materia de normativa financiera. Esperamos "un salto legislativo a nivel de todo lo que es digitalización. Por ejemplo en todo lo que es ley de cheques estamos con cosas de otra época y le buscamos recovecos, alternativas, pero claramente en el fondo hay otro mundo. Legislemos para ese mundo. Hemos empujado los préstamos digitales. Hoy prácticamente todas las operaciones de préstamos, salvo las más complejas, son todas digitales. El cadete que llevaba el vale no está más", afirmó en esa ocasión.



En 2019 y en 2020, Horacio Vilaró ocupó el 4° lugar entre los líderes empresariales mejor valorados en Uruguay en el Ranking Merco de Reputación Empresarial.



Horacio Vilaró junto a Manuel Sevillano, director de Merco, tras recibir en 2019 el galardón como uno de los empresarios mejor valorados en Uruguay.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou se refirió a Vilaró en su cuenta de Twitter como “un hombre exitoso pero sobre todo una buena persona. En los últimos años cultivamos una relación muy linda. Vamos a extrañar su buen humor y su palabra afectuosa”.



Horacio Vilaró fue un hombre exitoso pero sobre todo una buena persona. En los últimos años cultivamos una relación muy linda. Vamos a extrañar su buen humor y su palabra afectuosa. Saludos a su familia y amigos. QEPD — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) May 2, 2021

También el exsenador colorado, Pedro Bordaberry se refirió al fallecimiento de Vilaró.

Falleció Horacio Vilaro; un uruguayo exitoso, un profesional de primera, pero sobretodo un gran tipo; se te va extrañar QEPD — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) May 2, 2021

También el exsubsecretario de Economía y Finanzas durante el último gobierno del Frente Amplio, Pablo Ferreri, destacó la capacidad de Vilaró en la industria financiera.

Lamento enormemente la pérdida de Horacio Vilaró. Fue una de las personas más importantes dentro del sistema financiero uruguayo durante décadas, pero sobre todas las cosas una gran persona.

A sus familiares y amigos un apretado abrazo. QEPD https://t.co/mwYZPHJoPi — Pablo Ferreri (@pabloferreri) May 2, 2021

El banco Itaú comunicó la noticia del fallecimiento, que "nos conmueve profundamente" y señaló que "todos en Itaú valoramos y agradecemos el privilegio de haber contado con su dedicación y compromiso durante tantos años".



"Nos consta que su visión, trayectoria y calidad humana serán inspiración para nuestra organización siempre", afirmó el banco sobre Vilaró.



"Para mí un líder es quien acciona y da el ejemplo, inspirando a quienes lo rodean, adaptándose al cambio; y algo fundamental: forma equipos", había dicho Vilaró en 2019 en un informe de El Empresario a propósito de las cualidades de liderazgo. Y vaya que Vilaró las tenía.