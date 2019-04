Advierten efecto en Uruguay de un posible acuerdo entre EE.UU y la Unión Europea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado lunes, la Unión Europea (UE) dijo que estaba lista para reiniciar negociaciones a fin de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos y que el pacto podría cerrarse antes de fin de año.

Sin embargo, la reactivación de las negociaciones entre ambos puede terminar por frustrarse debido a la oposición de Francia de incluir al sector agrícola en el acuerdo y a otras tensiones entre los estadounidenses y europeos.



¿Qué efectos podría tener un potencial acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos en Uruguay?



Según explicó a El País el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, es una “buena señal” para el comercio a nivel mundial que se relancen estas negociaciones entre ambos, puesto que son los mayores socios comerciales entre ellos, con flujos comerciales que representan el 30% del comercio global. Solo en bienes comercian cerca de US$ 820.000 millones.



Sin embargo, a nivel local los efectos no serían positivos. “El riesgo está para los que están más rezagados en la negociación de los nuevos temas del comercio mundial, claramente el caso del Mercosur”, indicó Bartesaghi.



Uno de los puntos más controversiales del potencial acuerdo es la inclusión o no del sector agrícola. Mientras Francia sostiene que debe excluirse este sector del acuerdo, Estados Unidos insiste en que debe ser parte de las negociaciones.



Si finalmente Europa decide incorporar el sector agrícola “es muy claro que existirá un impacto negativo por la posible obtención de accesos preferenciales en bienes que Uruguay exporta a dichos mercados”, explicó Bartesaghi.



Asimismo, EE.UU. reclama una porción fija de la cuota 481 (de carne de alta calidad), lo que de darse -según Bartesaghi- afectaría a Uruguay así como a otros proveedores de la región.

LA CLAVE Tarea "urgente" para Uruguay A nivel mundial se ha tendido a la creación de mega bloques comerciales. Es por esto que, según Bartesaghi, es “cada vez más urgente” que Uruguay acelere los procesos de apertura comercial para no quedar por fuera. En este caso, tanto la UE como EE.UU. son enormes consumidores de productos agrícolas y socios comerciales importantes para Uruguay.



Si el sector agrícola es finalmente incluido en el acuerdo, “tendría impactos negativos mucho más amplios en el sector agrícola nacional”, manifestó el decano, dado que es “esperable” que la UE ofrezca un acceso mayor que el reclamado por Estados Unidos en el caso de la cuota 481, “además del acceso recíproco que se den en otros productos agroindustriales, además de la carne”, dijo Bartesaghi.



No es la primera vez que Uruguay queda en desventaja, cuando se cerró el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (hoy llamado TPP-11), Uruguay perdió ventajas en el acceso a Japón en relación a otros competidores en el sector agrícola.