¿Por qué advierten que la UE puede sacar ventaja del acuerdo con el Mercosur?

En la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), elogiaron el acuerdo comercial alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), pero advirtieron que si el bloque sudamericano no cambia su forma de funcionar, Europa tendrá más ventajas en el relacionamiento comercial.

Así lo manifestó ayer el director de esta unidad del MEF, Juan Labraga, en el marco del sexto Encuentro para Emprendedores y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), evento que tuvo un panel en el que se analizaron los beneficios y desafíos del acuerdo Mercosur-UE para este tipo de empresas.



“Este acuerdo es totalmente novedoso y un cambio estructural para el Mercosur”, indicó Labraga y dijo que va a cambiar la inserción internacional de Uruguay. Sin embargo, advirtió que el acuerdo debería cambiar la forma en cómo funciona el Mercosur dado que si no lo hace “Europa va a tener más ventajas que las que tenemos hoy entre nosotros”, señaló.



Según Labraga, el “objetivo aspiracional” del acuerdo debería ser perfeccionar el bloque comercial sudamericano hasta que “funcione efectivamente como una zona de libre comercio”.



En relación a los desafíos que el acuerdo comercial presenta para las pymes, Labraga explicó que dichas empresas deberán incorporar conocimiento, certificación y procesos de valor agregado a los productos primarios, así como también componentes de sustentabilidad medioambiental, dado que “Europa va a ser cada vez más exigente con eso”.

Quienes tendrán oportunidades en este acuerdo, según el director del MEF, son las pymes que comercializan productos primarios, pero también las que ofrecen servicios. Las que tendrán dificultades serán las empresas que ofrecen bienes que carecen de recursos naturales asociados. “Ese es un sector que potencialmente se puede ver amenazado”, indicó Labraga.



Por su parte, el director nacional de industrias, José Luis Heijo, dijo que hay tres cuestiones que las micro, pequeñas y medianas empresas deben atender si desean ingresar al mercado europeo: procedimientos aduaneros, procedimientos de demostración de origen y procedimientos para demostrar que se cumplen con los requisitos que los reguladores exigen. “Si hay una relación de confianza bien establecida y cimentada entre el importador de la Unión Europea y el exportador del Mercosur eso va a ser una gran facilidad para exportar, hay que fomentar esa confianza y hay que ser confiable”, dijo Heijo.



Para demostrar la relevancia del sector mipyme en el sector exportador, desde Uruguay XXI, la gerente de inteligencia competitiva, Mariana Ferreira, exhibió datos que mostraron que el año pasado Uruguay exportó aproximadamente US$ 16.000 millones en bienes y servicios que fueron explicados por las ventas de 800 empresas, de las cuales el 80% fueron mipymes.



“Ese 80% de mipymes solo explica el 8% del valor exportado, ahí tenemos un desafío bien importante”, indicó.

Desde la Unión de Exportadores (UEU), su secretaria ejecutiva, Teresa Aishemberg, dijo que “es muy importante” que las pymes puedan incorporarse al sector exportador a partir de este acuerdo con Europa y señaló que hasta que no se ratifique el acuerdo, las empresa tienen tiempo para capacitarse.



Asimismo, señaló que antes de pensar en el mercado europeo se debe “trabajar en la interna para bajar los trámites, los costos y las trabas que existen para las pymes”. De lo contrario, dijo que “los beneficios que podemos llegar a tener por el acuerdo se pueden nublar”.



Para el presidente de la comisión asesora de comercio exterior de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Durán, el acuerdo no establece una definición de cuándo una empresa es considerada micro, pequeña o mediana. Según señaló, esto es algo positivo porque se respetan las realidades nacionales pero dijo que “de alguna manera debe estar claro quiénes se consideran mipymes”.



Durán mencionó además que el acuerdo reconoce “la importancia de la contribución para el desarrollo de las mipymes de ambas regiones y la necesidad de apoyo” que tienen esas empresas aprovechar las oportunidades del tratado.



Al igual que la UEU, desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) manifestaron que las claves para un mejor acceso al acuerdo son simplificar los trámites internos y tener mayor capacitación. “Lo que tiene que funcionar mejor es el libre comercio”, indicaron desde la gremial.



Por otro lado, pequeños y medianos empresarios de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia consultados por la agencia de noticias, EFE, señalaron que creen que el acuerdo de libre comercio firmado por la UE y el Mercosur es, sobre todo, una “brecha de oportunidad” para actualizarse y ampliar su presencia en Europa.



La competencia sin aranceles no les intimida, según explicaron por correo electrónico y por teléfono, ya que el plazo previsible de dos años para la ratificación de los parlamentos de los países es un “período adecuado” para invertir en tecnología, productividad e innovación.

Las mipymes en el acuerdo Mercosur-UE

j. Labraga Asesoría política comercial del MEF “Hay que hacer las cosas bien pero también poder demostrar que se hacen bien, son dos cosas que parecen lo mismo pero no lo son”.

T. aishermberg Secretaria ejecutiva de UEU



“A veces nos cuesta mucho llegar a las pymes aunque entendemos sus realidades” pero “es importante que aprovechen las facilidades que hay hoy y que se capaciten”.

j.l. heijo Director nacional de Industrias “El mercado europeo está dominado por grandes corporaciones pero siempre existen oportunidades de productos de nicho, eso es a lo que las pymes pueden aspirar”.

m. ferreira Integrante de Uruguay XXI

”Las grandes empresas ya conocen el acuerdo, pero lo importante es que también prevé oportunidades para las mipymes, y eso se tiene que dar a conocer y difundir”.