AEBU rechazó planteo de privados de eliminar monopolio en los seguros de accidentes laborales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Consejo del Sector Financiero Oficial del sindicato bancario (AEBU) salió al cruce de declaraciones de las aseguradoras privadas, que plantearon que se desmonopolice la cartera de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por resolución legal, dicho sector hoy está en manos únicamente del Banco de Seguros del Estado (BSE).

La Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) afirmó en una nota publicada en el semanario Búsqueda las firmas privadas del sector pretenden que el próximo gobierno libere el monopolio en este segmento porque “contamina el mercado en competencia”.

Ante esto, AEBU manifestó que la ley que regula los accidentes de trabajo “no permite lucrar con esta cartera y en el caso de que existan ganancias, estas se deben invertir en seguridad laboral”.



Como ejemplo de esto último, el sindicato señaló la inversión de US$ 40 millones realizada por el BSE para la construcción de un nuevo hospital.



Además, AEBU repasó que “a lo largo de la historia, han sido varios los intentos” de privatizaciones de servicios estatales en el área de seguros. El gremio recordó lo ocurrido en el 2001, cuando los trabajadores ocuparon el hospital para evitar la privatización del seguro de accidentes de trabajo.



“Estos empresarios que reivindican el achicamiento del Estado salen a exigir su participación en lo que para ellos es un negocio, no es que quieran expandir el negocio, quieren repartirse el que ya existe y funciona muy bien en manos del BSE”, agregó el comunicado de AEBU.



El sindicato entiende que “no se puede lucrar con la salud de los trabajadores” y advierte que las propuestas de desmonopolización “demuestran la recurrente intención de socializar las ganancias en las buenas pero cuando el mercado no le es rentable dejan que el BSE se haga cargo patrimonialmente”.



En definitiva, AEBU cuestiona si las aseguradoras están dispuestas a prestar esos servicios sin que les genere ganancias “como lo hace el BSE”.