Aerolínea Avianca niega estar en quiebra o en insolvencia

La aerolínea Avianca Holdings, que sirve en forma directa 76 destinos en 27 países de América y Europa con una flota de 170 aeronaves y 19.000 empleados, está inmersa en un plan de transformación que busca la optimización de recursos con iniciativas como la desinversión de activos no estratégicos y la simplificación de su flota para mejorar la rentabilidad.



"La compañía se permite aclarar que Avianca Holdings no está en proceso de quiebra o de insolvencia regido por ley alguna y no ha solicitado ser admitida en proceso alguno de similar naturaleza en jurisdicción alguna", dijo la aerolínea en un comunicado.



Avianca Holdings explicó que la expresión que utilizó en la grabación el presidente de la junta directiva, Roberto Kriete, en la que habla de que la compañía está "quebrada" está fuera de contexto.



La acción de Avianca se derrumbaba un 11,48% a 1.080 pesos en la Bolsa de Colombia.



Avianca Holdings cerró en marzo un acuerdo con Airbus para aplazar la incorporación de 35 aviones A320neo y cancelar la compra de otras 17 aeronaves de un pedido inicial de 128, lo que le permitirá reducir compromisos financieros por 2.600 millones de dólares y mejorar su flujo de caja.



Adicionalmente, la empresa de aviación vendió 10 Embraer 190, 10 A318 y 4 A32024 en el primer semestre, así como las aerolíneas SANSA y La Costeña que prestan servicios al interior de Costa Rica y Nicaragua por las que recibió alrededor de 15,5 millones de dólares.



Synergy Group Corp, del empresario Germán Efromovich, perdió el control de Avianca Holdings tras incumplir un acuerdo de cobertura por un préstamo a la estadounidense United Airlines, que entregó en mayo de la administración de la aerolínea al socio minoritario Kingsland.