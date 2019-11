Aerolínea Avianca reporta pérdida en el tercer trimestre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La aerolínea Avianca Holdings perdió US$ 40,1 millones en el tercer trimestre por menores ingresos operacionales debido a una reducción de los pasajeros y la carga transportada en medio de un incremento de los gastos, informó el jueves la empresa.



En el tercer trimestre de 2018 Avianca Holdings había reportado una utilidad de US$ 14,1 millones.



Los ingresos operacionales entre julio y septiembre fueron de US$ 1.202 millones, una reducción de un 2,3% frente al mismo periodo del año pasado, mientras que los gastos subieron un 1,04% a US$ 1.174 millones.



El EBITDA cerró el periodo analizado en 192,2 millones de dólares.



Al cierre del tercer semestre la aerolínea acumuló una pérdida neta de US$ 516,1 millones.

La aerolínea, que sirve en forma directa más de 100 destinos en 28 países de América y Europa con una flota de 181 aeronaves, está inmersa en un plan de transformación que busca la optimización de recursos con iniciativas como la desinversión de activos no estratégicos y la simplificación de su flota para mejorar la rentabilidad.



"Durante el tercer trimestre de 2019, Avianca Holdings hizo un progreso significativo en numerosos frentes en la ejecución del plan de cambio Avianca 2021. Desde un punto de vista operativo, priorizamos el control de los costos operativos, en primer lugar, reduciendo las rutas no rentables", dijo el presidente ejecutivo de la aerolínea, Anko van der Werff.



Avianca Holdings reportó la cancelación de 21 rutas no rentables, mientras que transportó 7,8 millones de pasajeros en el tercer trimestre, una disminución de 0,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado.