Aerolíneas Argentinas no demandará subsidios al Estado el próximo año

La estatal Aerolíneas Argentinas dejará de demandar subsidios de fondos públicos el próximo año, según aseguró el martes en el Parlamento el ministro de Transporte argentino, Guillermo Dietrich.



Al comparecer ante la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, el ministro defendió la política del gobierno de Mauricio Macri en materia de transporte aéreo, que desde su inicio, a finales de 2015, ha supuesto la apertura del mercado doméstico a nuevas compañías.



Dietrich recordó que la anterior administración se negaba a esta apertura bajo el supuesto de que el ingreso de nuevos competidores afectaría a la línea aérea de bandera argentina.



"Pero Aerolíneas, no dejando volar a esa gente, a su vez requirió US$ 5.000 millones de subsidios. ¿Saben cuánto le vamos a pedir a este Senado de subsidios el año que viene para el funcionamiento de Aerolíneas? Cero", aseguró el ministro.



La compañía aérea ha requerido al Estado para 2018 subsidios por US$ 90 millones.



Dietrich destacó que, desde la llegada de Macri a la Presidencia, Aerolíneas creció "más de un 30%" en la cantidad de pasajeros transportados, sumó 45 rutas nuevas, aumentó su flota y está tercera a nivel mundial en el ránking de puntualidad.



Asimismo, sostuvo que con la incorporación de líneas aéreas de bajo coste y de otros operadores el mercado doméstico ha crecido un 37% desde que Macri lanzó la que denomina "revolución de los aviones".



"Son 5,3 millones de pasajeros nuevos que se incorporaron en dos años. Este año se van a sumar entre 4 y 5 millones más al mercado aéreo y el año que viene otras tantas", sostuvo.