¿Por qué las aerolíneas “low cost” argentinas ven potencial en el mercado uruguayo?

Uno de los sectores que experimentó más cambios en Argentina desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia es el aerocomercial. En los últimos dos años el gobierno argentino dio luz verde al ingreso de nuevas líneas aéreas al país, otorgó en audiencias públicas más rutas y frecuencias, eliminó el piso tarifario para pasajes a destinos internos que impedía la comercialización de tickets "low cost", y encaró un plan de modernización de 19 aeropuertos.

Con esa estrategia, Macri busca cumplir con la promesa de duplicar al final de su mandato los 10 millones de pasajes vendidos en 2015 para vuelos de cabotaje (internos). Aunque ese objetivo todavía está lejos de concretarse, la tendencia es claramente positiva: entre enero y septiembre pasados volaron dentro del país 10,32 millones de pasajeros, lo que supuso un alza del 39% con respecto al mismo período de 2015, según la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

En tanto, en vuelos internacionales viajaron en los primeros nueve meses del año 11,4 millones de pasajeros, un 31% más que en el mismo lapso de 2015.

La "revolución de los aviones", como denominó el gobierno al plan lanzado en marzo de 2017, toma forma y sus resultados empiezan a tener impactos sobre Uruguay. A partir de diciembre, la aerolínea de bajo costo Flybondi comenzará a operar dos rutas a Punta del Este: una desde Córdoba a US$ 113 como tarifa final, y otra desde el aeropuerto de El Palomar —ubicado a 25 kilómetros del centro de Buenos Aires— a US$ 74.

"Estamos muy entusiasmados con estos vuelos. Conectar desde Buenos Aires y desde Córdoba le dará la posibilidad a muchas personas de realizar viajes a tarifas más bajas, pero también, y este es un punto clave, modificar la estacionalidad del turismo. Posiblemente se potencien con esta opción los viajes de fin de semana, las visitas a familiares y amigos, e incluso los viajes de negocios", dijo a El País Lucía Ginzo, vocera de Flybondi.

Nuevas rutas.

A esa oferta se sumarán los vuelos directos de Air Europa entre Montevideo y Puerto Iguazú a partir de junio de 2019. Pero las conexiones entre los dos países podrían multiplicarse si la Junta Asesora de Transporte Aéreo (JATA) de Argentina aprueba en las próximas semanas las rutas solicitadas en la última audiencia pública.

Es que el 5 de octubre pasado, nueve compañías solicitaron 254 rutas de cabotaje y 538 internacionales y varios de esos pedidos incluyeron vuelos a Uruguay. De aprobarse, las aerolíneas tendrán la posibilidad de cubrir esas rutas a corto y mediano plazo en función de cómo evolucionen variables como la conectividad, la rentabilidad y la competencia.

Flybondi fue la empresa con más solicitudes de rutas entre los dos países. Pidió autorizar vuelos que unan Montevideo con Bariloche, Córdoba, Neuquén, San Salvador de Jujuy, Puerto Iguazú, Ushuaia, San Miguel de Tucumán, Salta, Rosario, Mendoza y El Calafate. Además, solicitó rutas directas a Punta del Este desde Bariloche, Neuquén, Puerto Iguazú, San Miguel de Tucumán y Salta.

"Para Flybondi, tanto Uruguay como el resto de los países de la región, tienen un gran potencial dado que seríamos la primera aerolínea ultra low cost en unir estos países no solo desde Buenos Aires, sino también desde el resto de las provincias de Argentina. Consideramos que una situación similar a la que ocurre en nuestro país, a partir de poder ofrecer las tarifas más bajas y el concepto de que los pasajeros puedan pagar solamente por lo que utilizan, es posible en Uruguay", señaló Ginzo.

Otra compañía con interés en cubrir rutas entre Uruguay y Argentina es otra "low cost", JetSmart, propiedad del fondo estadounidense Indigo Partners. Esa compañía solicitó rutas para unir Montevideo con Rosario, Mendoza, Bariloche, Salta, San Miguel de Tucumán, Neuquén y Puerto Iguazú. También las compañías Andes, Lasa, Avian y Baires Fly presentaron pedidos de rutas desde Buenos Aires y Córdoba a Montevideo y Punta del Este.

De autorizarse esos pedidos, las conexiones a Montevideo y Punta del Este desde distintas ciudades de Argentina crecerán con fuerza a corto y mediano plazo.

Pero para algunos operadores, la demanda actual todavía no justifica un incremento tan vertiginoso de la oferta. "En la ruta Aeroparque-Punta del Este no hay mercado para tantas empresas y frecuencias. Amaszonas y Aerolíneas Argentinas reciben subsidios, pero nosotros no, y competir por tarifas con una empresa como Flybondi no es nuestro objetivo. Solicitamos la ruta, pero no vamos a planificar nada hasta, al menos, después de marzo de 2019, cuando veamos cómo funcionaron el resto de las compañías", dijo a El País Luis Grande, responsable de Baires Fly, una compañía con servicios de aviación ejecutiva y vuelos de carga.

En Flybondi, en cambio, apuestan a que el mercado crezca a partir de la absorción de parte de los pasajeros que aún se movilizan vía transporte fluvial o terrestre. "Es posible competir con las demás opciones de conexión que hoy tiene la Argentina con Uruguay. Básicamente, el precio y el tiempo de viaje son dos factores muy importantes que harán la diferencia en la decisión de compra de los clientes", afirmó Ginzo.