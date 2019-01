AFAP compró fideicomiso de tierras por US$ 150 millones

El fideicomiso financiero Tierras Irrigadas II de Bearing Agro S.A. —una empresa uruguaya especializada en la tecnología de riego aplicada a cultivos tradicionales como maíz, soja, trigo, cebada y sorgo— logró emitir US$ 150 millones en el mercado de valores, dinero con el que realizará inversiones en sistemas de riego y adquirirá predios productivos.

Según supo El País, la colocación tuvo un solo oferente que aportó US$ 138,75 millones: República AFAP. El tramo minorista no recibió ofertas y los US$ 11,25 millones restantes (8,2% de la emisión) fueron adquiridos por Bearing Agro como sponsor del proyecto.

Los campos que comprará con el dinero obtenido serán explotados por la empresa en sociedad con el fideicomiso, al que abonará 23% de la producción bruta cada año. El plazo de vigencia del fideicomiso son 15 años, pudiendo ser extendido por tres años más.

Hace dos años, la firma de desarrollo agrícola había lanzando al mercado el fideicomiso Tierras Irrigadas I por un valor de US$ 50 millones.

Conahorro.

Ayer se adjudicaron nuevos títulos de deuda de "Conahorro", el instrumento que utiliza para emitir la cooperativa láctea Conaprole. Su tesorero, Richard Ormando, informó a El País que se recibieron ofertas por US$ 5,63 millones y se decidió aceptar US$ 2,4 millones.

Ese monto colocado será distribuido entre 130 inversores y se tomó como punto de corte los US$ 100.000 (máximo por inversor). Se trató de la última emisión del año de "Conahorro", que sale al mercado cada tres meses, en los cambios de estación.

El cupón de Conaprole es a siete años de plazo, paga interés de forma creciente —3,5% el primer año hasta llegar a 5,25% el último— y se amortiza a partir del cuarto año. Ormando comentó que el dinero obtenido será usado para refinanciar deuda de mediano plazo de Conaprole y que el año próximo planean emitir a corto plazo.