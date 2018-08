AFE dice que tenía máquinas “prácticamente atadas con alambre”

"Ustedes no van a creer, pero una de esas máquinas (locomotoras General Electric) iba a Tacuarembó a buscar carga de madera y se comía 200 litros de aceite. Era increíble, pero andaban prácticamente atadas con alambre.

Todo eso costó y, evidentemente, significó la pérdida de carga al no poder cumplir con 100% del transporte". El relato es del presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez a los diputados de la comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas.

Es que Servicios Logísticos Ferroviarios SA (SELF, la operadora del ferrocarril que es propiedad de AFE en un 51%) presentó cuatro locomotoras remodeladas a nuevo, por lo que "se puede decir que a partir de ahora estamos en condiciones de trabajar, pero también debemos decir que, en el escenario anterior a estas cuatro máquinas, teníamos dificultades para transportar y un alto costo para mover cada máquina", indicó.

El diputado del Partido Nacional, Juan José Olaizola planteó que "varias veces se nos dijo: el año que viene van a mejorar las cosas. Sin embargo, cuando analizamos las cifras, lamentablemente —a nadie le alegra—, vemos que no mejoraron".

Agregó que "en 2013 se alcanzó prácticamente un 1.200.000 toneladas" de carga movilizada por el ferrocarril, pero "a partir del 1º de agosto del 2015, si mal no recuerdo, empezó a operar SELF, y (la carga) descendió a 870.000; en 2016, fueron 650.000 toneladas, y el año pasado 460.000 toneladas. Hay una caída sistemática en el transporte de carga de la empresa SELF. Esto marca una tendencia preocupante". Esas "460.000 toneladas representaron el peor guarismo del transporte de cargas desde 1952, cuando se empieza a tener registro", cuestionó.

El gerente general de AFE, Enrique Cabrera dijo que "desde la recuperación democrática, analizado por períodos de gobierno, desde 1986 a 2005, el promedio de carga nunca sobrepasó las 1.165.000 toneladas. El número promedio de AFE, desde 2006 a 2016, es de 1.107.000 toneladas; no es una diferencia tan grande. Eso está muy asociado a la disponibilidad de maquinaria".

Agregó que "sin embargo, en el período 1991-1996, en el que había más maquinaria —fue la importación de la General Electric—, el promedio por año era de 949.000 toneladas; estaba muy por debajo de lo que hoy se toma como mal y que creemos que tenemos que superar".

El ministro de Transporte, Víctor Rossi señaló que "uno de los elementos fundamentales es recuperar la confianza de los dueños de la carga, y yo agrego que hay que recuperar la confianza del país. De algún modo todos queremos al ferrocarril, todos peleamos por el ferrocarril, todos somos hinchas del ferrocarril pero, en realidad, noto que existe duda, que no se cree demasiado en que sea posible el fortalecimiento futuro del ferrocarril".