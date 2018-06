La AFIP investigará a los argentinos que viajaron al Mundial de Rusia 

A Rusia se calcula que viajaron 54.000 argentinos para seguir al seleccionado, según la venta de entradas de la FIFA. Si bien muchos de los simpatizantes son residentes en el extranjero, se calcula que viajar a ver el Mundial pudo haber costado entre US$ 8000 y US$ 30.000.



Por lo tanto, el cruce de datos que realizará la AFIP se hará a través de tres métodos: con las agencias de turismo para detectar quienes compraron pasajes o paquetes para asistir al Mundial Rusia 2018 ; con la Dirección de Migraciones, para verificar quiénes viajaron a ese evento deportivo, a partir del primero de junio, y con las tarjetas de crédito, para verificar los gastos realizados en Rusia desde el inicio de la Copa del Mundo.



Además, AFIP obtendrá la base de datos del Fan ID, un nuevo documento oficial de identificación de los visitantes que implementó el gobierno ruso como medida extra de seguridad.



Con todos esos datos, la AFIP podrá determinar si quienes viajaron al Mundial tienen o no todos sus ingresos declarados ante el fisco. La intención del organismo, al anunciar que investigará a los argentinos que estén en Rusia, es generar una percepción de riesgo en aquellos que tengan ingresos en negro.



En 2014, durante el mundial de Brasil, fue viral una foto de unos argentinos en la playa con una bandera nacional que decía "AFIP LTA". Pero, finalizado el evento, el organismo recaudador excluyó del régimen de Monotributo a 100 personas que compraron paquetes turísticos para viajar al Mundial por un valor mayor a su ingreso legal declarado.



El organismo tributario había realizado en su momento lo mismo que advierte ahora para los turistas argentinos en Rusia: contrastó el nivel de consumo con tarjeta de crédito, contratación de paquetes y compra de entradas para los partidos. Al mismo tiempo, se realizaron consultas con la Receita Federal, su par brasileño.



[EN BASE A LA NACIÓN / GDA]