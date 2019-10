La agenda económica de Bolsonaro en su gira por Asia y Medio Oriente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una agenda en la que priman los asuntos económicos y comerciales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició ayer un viaje por Asia y Oriente Medio donde promoverá las inversiones en su país por Japón, China, Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita.

El objetivo del gobierno es “mejorar el ambiente de negocios y abrir la economía” en una gira por dos regiones donde las expectativas de Brasil son positivas.



Para ello, Bolsonaro viajará acompañado de una comitiva de 20 personas entre ellas ministros como Ernesto Araujo (Relaciones Exteriores), Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Tereza Cristina da Costa (Agricultura), Osmar Terra (Ciudadanía), y Bento Albuquerque (Minas y Energía). El mandatario iniciará su periplo por Asia en Japón y posteriormente visitará China.



China es desde 2009 el mayor socio comercial de Brasil, con un intercambio bilateral que en 2018 alcanzó los US$ 98.900 millones y que entre enero y septiembre de este año ya ha sumado casi US$ 70.000 millones.



No ocurre lo mismo con Japón, con el que llegó a tener un intercambio comercial cercano a US$ 15.000 millones en 2011, pero que desde entonces ha caído hasta US$ 8.000 millones registrados el año pasado, según la Cancillería brasileña.



Bolsonaro arribará al país del sol naciente este lunes, después de dos escalas técnicas en Lisboa y Kazajistán y al día siguiente, participará en las ceremonias de entronización del emperador Naruhito, que reunirán en la capital nipona a decenas de jefes de Estado.

El miércoles, el mandatario tendrá una cita con representantes de la comunidad brasileña en Japón, que con 200.000 personas es la tercera por detrás de las de Estados Unidos y Paraguay, y asistirá a un encuentro de empresarios en el que se presentarán las oportunidades que Brasil ofrece para la inversión extranjera.



Desde Tokio partirá a Pekín, donde desarrollará su agenda oficial sobre todo el viernes, cuando visitará a las autoridades de la Asamblea Popular Nacional (Legislativo), al primer ministro, Li Keqiang, y será recibido por el presidente Xi Jinping.

XI Jinping recibirá a Bolsonaro el viernes próximo, en un día con una nutrida agenda para el brasileño. Foto: Reuters

Ampliar y diversificar las exportaciones brasileñas, captar inversiones chinas en infraestructura y energías renovables, y fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología, son los aspectos que concentran los intereses del gigante sudamericano.



El sábado 26 de octubre Bolsonaro arribará a Abu Dabi, donde al día siguiente participará en un seminario de negocios, tendrá una audiencia con el Príncipe Heredero, el jeque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan y sostendrá un encuentro con atletas brasileños de jiu-jitsu.



La siguiente parada del mandatario será en Doha, Qatar, el lunes 28, donde Bolsonaro tiene previsto un encuentro con el emir qatarí Tamim bin Hamad al-Thani y la inauguración de una mesa redonda en un seminario de negocios.



Ese mismo día, el presidente brasileño llegará a Riad, Arabia Saudí, donde estará hasta el 30 de octubre, fecha en la que regresará a Brasil.