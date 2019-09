Airbnb anunció su plan de salir a bolsa en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La compañía estadounidense de alquiler de pisos turísticos Airbnb anunció el jueves que planea salir a bolsa durante el año 2020.

En un breve comunicado, la firma con sede en San Francisco (EE.UU.) declaró sus intenciones tras meses de rumores sobre esa posibilidad, que generaba expectación precisamente en un año de sonados debuts bursátiles.



Airbnb está valorada en unos US$ 31.000 millones, según firmas privadas y es considerada un "unicornio", como se suele denominar a las empresas que superan los US$ 1.000 millones antes de salir a bolsa.



Ayer, Airbnb emitió un comunicado dirigido a sus socios donde revelaba que en el segundo trimestre de 2019 obtuvo "sustancialmente más de US$ 1.000 millones en ingresos", el segundo periodo de su historia que logra exceder esa cifra.

Fundada en 2008, Airbnb pone en contacto a 'anfitriones' que alquilan su casa -o una o varias habitaciones- a huéspedes de cualquier parte del mundo, y hasta esta semana "han ganado más de 80.000 millones" gracias a esa transacción, indica la nota.



La firma anunció que tiene más de 7 millones de espacios alistados en unas 100.000 ciudades del mundo, y que solo en 2018 generó un impacto económico directo de unos US$ 100.000 millones en unos 30 países.



Asimismo, adelantó que a partir de este fin de semana va a lanzar "una campaña de marketing multimillonaria para celebrar a sus anfitriones y promover los beneficios de acoger en mercados en Estados Unidos", con anuncios en televisión, digitales y físicos.



El crecimiento de Airbnb se ha producido en paralelo a una gran polémica debido al impacto que tiene sobre los precios de la vivienda local en ciudades especialmente turísticas cuyos gobiernos han intentado regular su alcance, como es el caso de Nueva York o Barcelona.



Este año ha salido a bolsa la mayor hornada de empresas tecnológicas desde 1999, con firmas tan destacadas como Uber, Lyft Pinterest o Slack, que han sido seguidas con interés por su condición de "unicornios" y por su viabilidad económica.