Otro ajuste en precio de la carne en el abasto

Los frigoríficos de mayor peso en el abasto interno están modificando los precios de la carne.

Varias empresas contactadas por El País confirmaron que la suba de precios para la media res y algunos cortes es inminente. Hasta el momento el precio venía estable —había plantas que no tocaban sus tarifas desde principios de abril—, pero el aumento es de entre $ 4 y $ 5 por kilo para la media res, porque el novillo de abasto pasó en la última semana de US$ 3,10 a US$ 3,27 por kilo.

Hay frigoríficos que tocaron el precio del asado y otros que dejaron este corte fuera de la suba.

La faena sigue firme y por encima de las 40.000 reses semanales, lo que muestra la avidez de los frigoríficos por acaparar la mayor oferta de ganado que sale al mercado.

Si bien sigue entrando carne importada que es volcada al abasto interno y regula los precios, comienza a complicarse la compra desde frigoríficos de Río Grande do Sul por la suba de valores del ganado y la poca oferta de hacienda gorda.

Eso dificulta el ingreso de mayores volúmenes de carne brasileña —cortes desosados y envasados al vacío— procedente de frigoríficos exportadores que trabajan mayoritariamente con razas británicas; es carne de igual calidad a la que están acostumbrados los uruguayos. Desde ahí están entrando unos cuatro camiones semanas con 22.000 kilos cada uno.

La otra opción para importar es Paraguay, desde donde algunos frigoríficos que también mantienen presencia operativa en la nación guaraní, ya están importando, pero esos cortes pueden tener alguna diferencia en cuanto a calidad con los que está acostumbrado a consumir el abasto interno. Otras empresas están importando cortes desde Brasil central, donde el ganado está más barato que en Río Grande do Sul, pero donde también se manejan otras razas bovinas.

La suba de la carne pega en la inflación y una buena opción para sustituirla es el pollo. Si bien ya está entrando pollo desde Estados Unidos, es poco lo que entra de Brasil, con un cupo de 120 toneladas.