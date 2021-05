Alerta en Uruguay por free shops del lado brasileño que venden artículos básicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Compramos todo sin impuestos y vendemos sin impuestos, por eso todo es más barato”, anuncia el folleto de un free shop brasileño en la frontera con Uruguay al promocionar la venta de artículos de la canasta familiar a consumidores uruguayos. Esto preocupa a los supermercados y comercios minoristas.

“A los supermercados nos preocupa, a los minoristas me imagino que también. Preocupa por un tema de precios. Ya sabemos que es más barato, no haría falta poner un free shop para comprar café o pasta de dientes en Brasil. En algunos casos, cuesta la tercera parte que acá. Lo que pasa, es que lo bajaría aún más de precio, dejando margen a que la gente vaya con dos camiones y se la juegue, porque la ganancia es muy grande. La mercadería va a terminar acá en la Rambla sur, vendiéndose como venden papel higiénico. Ya van a vender huevos y pasta de dientes”, afirmó a El País Daniel Menéndez, gerente de la Asociación de Supermercados (ASU).

Según el gerente de ASU, las conversaciones con el gobierno sobre su preocupación respectiva a los free shops del lado brasileño de la frontera, se han trabajado en diferentes instancias.



“Desde que estaba (Luis) Almagro como canciller, después (Rodolfo) Nin Novoa, decían que el tema lo tenían previsto, que iban a ir hasta Brasilia, pero siempre entendiendo que es muy difícil negociar estas cosas. Son muy grandes. A la prueba está que siguió avanzando. Creo que para nosotros no hay mucho margen de maniobra. Bajás los precios de todo Uruguay, para que la mercadería sea más barata. Lo cual, no veo viable bajar impuestos hoy para hacerlo más competitivo. La otra, es blindar la frontera, que no baje la mercadería”, sostuvo Menéndez.

A su vez, explicó que desde la ASU han tenido reuniones informales con parlamentarios. De todos modos, se considera “bastante pesimista” ante la posibilidad de “que Uruguay pueda parar a Brasil en algo que ya funciona”.



“Marcha atrás no va a dar, lo que nos importa a nosotros es que la mercadería no baje. En un momento se intentó decir que no vendieran productos de la canasta básica, sino que vendan lo mismo que los free shops uruguayos. Tampoco me convence la solución de hacer free shops uruguayos en espejo a los brasileños, para que se pueda vender todo. Ahí le estamos dando para que vendan carne a los brasileños y uruguayos, sin pagar impuestos. Los comercios que estamos en Montevideo, Maldonado, Flores, Florida o Durazno, bajamos la venta porque la mercadería llega hasta acá”, aseguró el gerente de ASU.



“Si no tuviéramos pandemia, el desfile que habría por la ruta sería gigantesco. El problema ya está, el free shop lo agrava porque deja más margen para justificar el viaje”, concluyó.