Alertan a tarjetas sobre web de apuestas ilegales

Hasta el momento, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas lleva bloqueados 218 sitios de apuestas ilegales por Internet, puesto que no cuentan con la licencia otorgada por el Estado para su explotación.

En los últimos días un comunicado que publicó el Banco Central (BCU), en el que se presentó el listado completo de sitios web de juegos de azar no autorizados por el Estado, tiene por objetivo notificar de ello a los emisores de medios de pago electrónicos, como las tarjetas de crédito o débito y otros.

Según establece la normativa vigente desde 2017, los emisores de dinero electrónico -regulados por el BCU- no podrán autorizar transacciones para efectuar pagos asociados a toda prestación de servicios de juegos de azar o apuestas a través de Internet, plataformas tecnológicas o cualquier tipo de aplicación informática que no requiera de la presencia física del apostador y que no cuenten con el permiso de forma previa.

Asimismo, la normativa define que tampoco podrán habilitar la utilización de dichos instrumentos para el cobro de premios originados en ese tipo de actividades.

Si bien hasta el momento Loterías y Quinielas lleva 218 sitios de apuestas bloqueados, esperan que en los próximos días sean dados de baja nuevos sitios y la cifra alcance los 260.

La medida de bloquear sitios de apuesta no autorizados ha llevado a que Supermatch -el único sitio online legal de apuestas habilitado y explotado por el Estado- haya registrado una mayor cantidad de jugadores, había dicho a El País, el director de Loterías y Quinielas, Luis Gama.

Asimismo, la última Rendición de Cuentas habilitó a la dependencia estatal a explotar directamente el juego de lotería online.

Sobre este punto, la disposición establece que el 10% de la recaudación total de las apuestas será destinado al financiamiento de los gastos de administración, funcionamiento, contralor y fiscalización de esta modalidad de juego (el resto tendrá como destino Rentas Generales).

El director de Loterías y Quinielas aclaró que “los sitios de apuestas online no habilitados no generan ningún tipo de beneficio para el país”.

Contrapuso esta situación a que “de lo recaudado a través de Supermatch, el Estado renuncia a parte del IVA y lo transfiere a proyectos cuyos destinatarios son los jóvenes integrantes de las divisiones formativas de los clubes afiliados a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Organización de Fútbol del Interior (OFI)”.