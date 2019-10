Amazon en vías a construir un "data center" en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La compañía Amazon planea construir un centro de datos regional en una zona de libre comercio cercana a Bahía Blanca en Argentina, informó hoy la agencia Bloomberg en base a fuentes vinculadas a la operación.

Según consigna esta fuente, la empresa fundada por Jeff Bezos tendría planeado invertir cerca de US$ 800 millones en el proyecto a lo largo de 10 años en el país. Se trata de la construcción de un centro de datos en los partidos de Bahía Blanca-Coronel Rosales de la provincia de Buenos Aires.



Bloomberg cita fuentes anónimas que confirmaron la información. Desde Amazon Web Services (AWS), la unidad de negocios de Amazon especializada en servicios informáticos y cloud computing de la empresa, no confirmaron la decisión. "Es un rumor y AWS no comenta sobre estos temas", indicaron voceros de la compañía a La Nación.

La decisión de Amazon de colocar parte de su infraestructura en la nube en la Argentina es vista en el mercado como una victoria para el gobierno argentino, que desea diversificar la economía en servicios digitales, nanotecnología, aeroespacial y otras áreas, indica la información. En la región, Chile era considerado en el mercado como el destino potencial de la inversión de AWS.



A principios de este año, el Congreso aprobó por unanimidad la ley de Economía del Conocimiento, que crea incentivos para que tecnológicas abran negocio allí, un logro importante en un año electoral que ha polarizado a la sociedad.

Amazon, como cualquier empresa que se beneficia de la nueva ley, recibirá exenciones tributarias a la exportación, una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias de 35% a 15% y pagará efectivamente menores costos laborales.



Además, al ubicarse en la zona de libre comercio, Amazon no pagará impuestos nacionales o provinciales sobre el consumo de energía, un beneficio generoso para un centro de datos.



A través de un representante de prensa, la empresa declinó hacer comentarios y aunque el proyecto en Argentina no está finalizado, también podría tener cambios.



Amazon Web Services, el negocio más rentable de la compañía, ha estado expandiendo su infraestructura en todo el mundo para mantener una ventaja sobre rivales como Microsoft y Alphabet (Google).

A fines de junio, la compañía anunció la instalación en la Argentina de un 'edge', una solución informática que amplió la capacidad de su infraestructura y de gestión de información en la nube dentro del país. Si bien no hubo confirmación oficial, se estima que la inversión rondó los US$20 millones.



Se espera que las ventas de servicios y software de computación en la nube sumen un total de US$214.300 millones en 2019, un aumento de 17,5% en comparación con el año anterior, según la consultora en tecnología Gartner.



Tener cerca un centro de datos de Amazon ayuda a empresas a reducir costos y mejorar la velocidad de los datos en comparación con tener que depender de sitios fuera del país.



La Argentina alberga varias empresas que utilizan un conjunto de servicios de computación en la nube que conforman una plataforma, entre ellas, Mercado Libre.