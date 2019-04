Amazon y Western Union habilitan mecanismo para comprar desde Uruguay en el exterior sin tarjeta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa de comercio electrónico Amazon y la compañía especializada en transferencias de dinero Western Union sellaron una alianza para permitir en Uruguay la realización de compras web pagando en pesos y en efectivo.

El servicio se llama “Amazon PayCode” y sirve para compras de cualquier tipo de productos en la plataforma comercial. Según destacó Western Union en una nota de prensa, la nueva herramienta facilitará los procesos de “cambio de moneda extranjera, liquidación y movimiento de dinero para las transacciones internacionales de comercio electrónico”.



La novedad es que podrán efectuar compras por Internet dentro de la franquicia libre de impuestos -que habilita hasta tres envíos al año a cada mayor de 18 años siempre que en cada caso la factura no supere los US$ 200 ni los 20 kilos de peso- quienes no tengan acceso a una tarjeta internacional.



Inicialmente se implementó el servicio en 10 países del mundo -solo tres americanos; Chile, Colombia y Perú- y ahora se suma Uruguay. La decisión responde a que “a Amazon le interesa el mercado y ve con potencial al cliente uruguayo y su perfil económico”, sumado a que “Western Unión tiene la infraestructura para proveer el servicio de forma exitosa”, comentó a El País el gerente general para Argentina y Uruguay de la compañía de envíos de dinero, Maximiliano Babino.

“El proceso es sencillo: al momento de pagar se debe seleccionar ‘PayCode’ en la página de pago de Amazon, así el cliente recibirá un código, junto con las instrucciones sobre cómo pagar en persona en un local de Western Union operado por Abitab”, detalló la firma en un comunicado.



Babino aclaró que el cliente no asumirá ningún costo, que si hay problemas se reintegrará el dinero por el mismo sistema, y que comenzará una campaña para promocionar el servicio.

Transferencias.

El gerente general de Western Unión señaló que en los últimos años se experimentó “un mayor flujo de caja en ambos sentidos” en Uruguay, es decir más envíos de dinero desde el exterior y más desde el país hacia el mundo.



Relacionó esto “al flujo migratorio creciente” de cubanos, venezolanos y colombianos -“los envíos de dinero hacia esos países andan muy bien”, indicó-. Pero también es consecuencia de “los uruguayos que se fueron al exterior hace años y siguen enviando dinero al país”, y al aumento de los envíos desde Argentina luego que se levantara el cepo cambiario a fines de 2015.