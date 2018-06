Para 2040, América Latina debe invertir más de US$ 53.000 millones en aeropuertos

Latinoamérica y el Caribe tendrán que invertir en aeropuertos US$ 53.150 millones entre 2016 y 2040 para adecuar su capacidad al incremento de pasajeros, que llegará a los 1.100 millones anuales al final de ese período, según un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) conocido este martes.



En el informe "Análisis de inversiones aeroportuarias en América Latina al horizonte 2040" se detalló que actualmente ya están en ejecución US$ 13.000 millones en obras aeroportuarias.



No obstante, advirtió que cerca del 50% del de las inversiones (US$ 25.545 millones) deberán hacerse en los primeros diez años (2017-2026), debido a la alta necesidad de capacidad del sector.



El estudio precisó que más del 80% de las inversiones estarán dirigidas a aeropuertos de gestión privada.



México, con proyectos por valor de US$ 16.969 millones; Brasil, con inversiones valoradas en US$ 11.389 millones; y Colombia, con US$ 8.538 millones; concentran casi el 70% del total de las inversiones requeridas, debido a las proyecciones de tráfico y la falta de capacidad en sus principales aeropuertos.



Les siguen Perú, con el 10% de las inversiones requeridas en toda la región (US$ 5.404 millones) y Chile, con el 6% (US$ 3.046 millones).



El documento elaborado por Rafael Farromeque, especialista sénior de la vicepresidencia de infraestructura del CAF, contempla 220 proyectos ligados a un abanico preliminar de proyectos.



Entre ellos hay proyectos 'greenfield', nuevas terminales, nuevas pistas, así como mejoras de capacidad en diferentes sistemas de los aeropuertos (campo de vuelo, plataforma, terminal de pasajeros y terminal de carga), entre otras instalaciones.



La región andina acumula 70 de estos 220 proyectos, cuya inversión en conjunto asciende a más de US$ 14.600 millones, de los que más de la mitad deberá ejecutarse en la red aeroportuaria de Colombia y el 33% en la de Perú.



Más de la mitad de estos proyectos en la región andina (43) contemplan inversiones mayores a los US$ 100 millones, la mayoría en Colombia, con 32; seguido de Perú, con 18; Bolivia con 8, Venezuela con 6 y Ecuador con 5.



Los proyectos seleccionados en el informe excluyen los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Cali y Barranquilla (Colombia), así como la construcción del nuevo aeropuerto del Cusco (Perú), debido a que la financiación ya ha sido gestionada o su consecución es inminente.



Según el informe, el tráfico aéreo de pasajeros en América Latina y el Caribe registró un crecimiento promedio anual del 8% en la década 2006-2015, en la que dobló el número de viajeros, al pasar de los 162 millones en 2006 a 322 millones en 2015.



Asimismo, estimó que la región experimentará un aumento del 5,2% desde el 2016 hasta 2040, cuando prevé alcanzar los 1.100 millones de pasajeros anuales, lo que requerirá que los aeropuertos tengan una capacidad máxima de 1.727 millones de pasajeros, ya que actualmente están equipados para atender a 741 millones de viajeros.