América Latina, frente a número récord de subastas petroleras este año

América Latina planea realizar este año el mayor número de licitaciones de áreas para exploración y producción petrolera en su historia, al abrir cerca de 1.100 bloques de crudo y gas al capital extranjero.



México comenzó el calendario en enero con una ronda en aguas profundas que atrajo US$ 93.000 millones en promesas de inversión, seguida por otra licitación en aguas someras en marzo que aseguró más de US$ 8.000 millones adicionales para los próximos años.



Brasil recibió en marzo US$ 2.400 millones en bonos por el acceso a las reservas de áreas costa afuera, que se sumaron a los bonos conseguidos en sus subastas del año pasado.



La siguiente es una lista de las rondas previstas en cada país este año.



MÉXICO

En julio, una ronda prevé adjudicar hasta 37 bloques en tierra, seguida por nueve bloques de hidrocarburos no convencionales, con resultados previstos para septiembre. El país también desea subastar hasta cuatro áreas de crudo pesado en aguas someras del Golfo de México a fines de este año, pero aún no se ha agregado al cronograma.



BRASIL

La mayor economía de América Latina será anfitriona de otra gran subasta de bloques en la región presal este año, mientras el Gobierno y la petrolera operada por el Estado Petrobras negocian la transferencia de derechos, lo que implicaría atractivas áreas adicionales para subastar.



Brasil planea además iniciar en los próximos meses la oferta permanente de unos 850 bloques en tierra y costa afuera, un número que podría ascender a 1.700 áreas en 2019.



La nación sudamericana, que está reduciendo las regalías para los campos fronterizos y maduros, ha trabajado arduamente en los últimos años para atraer a firmas más pequeñas y relajar sus normas de contenido local, una regulación que ha constituido uno de sus mayores obstáculos para la inversión.



COLOMBIA

En mayo, Colombia espera comenzar a ofrecer hasta 25 bloques en tierra y costa afuera en una subasta permanente similar a la que está planeando Brasil, un proceso que seguirá a su ronda Sinú-San Jacinto que incluye 15 áreas que planea adjudicar a principios de abril.



El regulador del país, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, también está en conversaciones con los titulares de nueve permisos para estudios sísmicos en el Mar Caribe para convertirlos en contratos de exploración y producción.



URUGUAY

Los resultados de la tercera ronda costa afuera están previstos para fines de abril, incluidos 17 bloques para exploración y producción en su zona económica exclusiva.



El país está ofreciendo condiciones de calificación y programas mínimos exploratorios menos exigentes, según el gobierno.



PARAGUAY

La estatal Petróleos Paraguayos planea relanzar en el segundo trimestre una subasta para encontrar socios para dos áreas de exploración y producción luego de un intento fallido el año pasado.



Los bloques -Petropar III y Palo Santo- son parte de las cinco áreas que recibió Petropar a ser desarrolladas en la zona occidental de Paraguay, cerca de las fronteras con Bolivia y Argentina.



ARGENTINA

Argentina podría ser la última en figurar en el calendario latinoamericano de subastas petroleras de 2018. Los términos de su primera ronda costa afuera serán anunciados en julio, con resultados previstos para diciembre.



La subasta, de una vasta área casi inexplorada que cubre 225.000 kilómetros frente a la costa atlántica, no incluye bonos de acceso a las reservas, según el Gobierno. Las empresas interesadas pueden proponer bloques para ser agregados a la oferta.