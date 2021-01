¿American Airlines es el próximo GameStop? Inversores en Reddit tienen nuevo blanco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

American Airlines anunció este jueves que perdió US$ 8.900 millones en 2020, pero sus acciones subieron temporalmente más de 80% en Wall Street: la firma se volvió el nuevo blanco de los traders del foro WallStreetBets.

Luego de despegar con fuerza en los intercambios electrónicos que preceden la apertura de la bolsa de Nueva York, la acción con símbolo AAL ganaba 25% tras la primera campana y 10% a las 15H45 GMT (12:45 en Uruguay).

Se trata de un movimiento para nada habitual para una empresa de larga data que no es una start-up ni vende tecnologías revolucionarias.



Aunque los resultados publicados este jueves por American Airlines son un poco mejores que los esperados por los analistas, su salud no es la mejor.



Las ventas de pasajes de avión cayeron desde el inicio de la pandemia y la facturación de American Airlines cayó 62% el año pasado.



Pero la empresa apareció el miércoles en el foro WallStreetBets con varios mensajes como "¿AAL el próximo GME?".



GME es el símbolo con el que cotiza GameStop, una cadena de tiendas de video que en los últimos días se disparó en bolsa a pesar de sus resultados, por compras masivas.



Muchos inversores tradicionales apostaron en los últimos meses a la caída de GameStop, vendiendo "en corto", es decir vendiendo acciones anticipadamente con la idea de recomprarlas después a precios menores con una consiguiente ganancia.



Pero un grupo de traders que operan online se propusieron oponerse a estos grandes nombres de las finanzas y la acción GME pasó de US$ 17,25 a inicios de año hasta 370 dólares el jueves.



"AAL es objeto de muchas apuestas a la baja, y no es el caso para las otras aerolíneas. ¡Hagamos dinero!", escribió un miembro del foro WallStreetBets.



El director ejecutivo de American, Doug Parker, citado por The New York Times, dijo este jueves que la aerolínea no comentaría sobre la actividad bursátil. Las declaraciones fueron en una llamada con analistas y periodistas.



“Antes de comenzar mis comentarios preparados, quiero decir de manera preventiva que no comentaremos ni responderemos preguntas sobre la actividad reciente en el precio de nuestras acciones”, dijo Parker. "Como regla general, no especulamos sobre los movimientos cotidianos del precio de nuestras acciones y hoy vamos a ceñirnos a esa regla".



"No creemos que (la subida de la acción de American Airlines) esté guiada por los fundamentos de la empresa", afirmó en una nota de análisis la especialista del sector aéreo Helane Becker, de Cowen.



Otras acciones del sector aéreo también subían.