Analistas esperan un mayor enfriamiento de la economía

Mientras se espera que la economía de América Latina “gane impulso este año”, la uruguaya se desaceleraría y de hecho, los analistas bajaron las proyecciones de crecimiento económico para este año por quinto mes consecutivo, según se desprende de la encuesta de enero FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus -a la que accedió El País-.



“Se espera que la economía de América Latina gane impulso este año, después de un 2018 desafiante. Un ciclo electoral ininterrumpido, los cambios en los vientos en el sentimiento global hacia los mercados emergentes y los flujos comerciales, así como los shocks en las economías más grandes de la región, se prevé que hayan reducido el crecimiento regional a 1,6% el año pasado”, señaló el informe que acompaña el sondeo que se realiza a bancos y consultoras (en el caso de Uruguay son 19) .

“Este año, la reducción del ruido político, el mejoramiento del mercado laboral y el debilitamiento de algunos de los shocks del año pasado, deberían hacer que el crecimiento aumente y llegue al 2,3%, que no ha cambiado con respecto al pronóstico del mes anterior. El próximo año, se observa un crecimiento de hasta el 2,6%”, agregó.



El informe indicó que “la mayoría de las economías de la región no experimentaron cambios en sus pronósticos de crecimiento para 2019 este mes, incluida Argentina después de ocho meses de bajas consecutivas. Brasil fue la única economía en ver sus perspectivas elevadas debido a una baja inflación y un real más sano para el consumo privado”.

En el caso específico de Uruguay, los bancos y consultoras recortaron por quinto mes consecutivo su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2019.



“El crecimiento debería mantenerse estable en general este año en medio de las incertidumbres comerciales globales en curso y con las condiciones económicas adversas en los países fronterizos pesando sobre el sector externo. El consumo privado sostenido y el crecimiento de la inversión fija deberían encabezar el crecimiento general en 2019. El repunte esperado en la producción agrícola tras la sequía del año pasado también dará un mayor apoyo al crecimiento”, indicó FocusEconomics sobre Uruguay.

Los bancos y consultoras que responden sobre Uruguay, indicaron en enero que prevén que la economía se expanda 1,8%, cuando hace un mes estimaban 1,9%, hace dos meses preveían 2% y hace tres meses proyectaban 2,3%.



Las respuestas varían entre 1% (Itaú) y 3,1% (Moody’s Analytics). En la última Rendición de Cuentas, el gobierno estimó un crecimiento de la economía de 3,2% en 2019.



Ese pronóstico de 1,8%, ubica a la uruguaya como la segunda economía de menor crecimiento previsto en 2019 en la región (detrás de la ecuatoriana con 0,8%).



En tanto, hay dos países cuyo PIB se prevé que caiga en 2019: Argentina (-0,9%) y Venezuela (-9,7%), pero este último no está incluido en el promedio de la región.

Para 2020, los economistas y bancos bajaron sus estimaciones del PIB de Uruguay con un crecimiento de 2,5% (estimaban 2,6% en diciembre), con respuestas entre 1,8% (Oikos y Capital Economics) y 3,2% (Moody’s Analytics).

Déficit.

Los analistas redujeron su proyección de déficit fiscal, pero desde hace varios meses no creen que el gobierno pueda cumplir sus metas en esta materia. Eso es, sin contar el efecto por la ley de “cincuentones” que hizo que el déficit fiscal se ubicará en 2,7% del PIB en los 12 meses a noviembre, pero que en el largo plazo más que se revertirá cuando haya que pagar las jubilaciones de quienes se pasaron de la AFAP al Banco de Previsión Social. Eso es porque ahora, ingresó al BPS el dinero acumulado en las AFAP (aproximadamente 1,1% del PIB), pero luego el gasto en esas jubilaciones será mayor.



El consenso de los consultados estimó que el rojo de las cuentas públicas será de 3,4% del PIB a fin de 2019, cuando el gobierno tiene como meta que baje a 2,9% del Producto. Hoy, el déficit sin el efecto “cincuentones” está en 3,7% del PIB).

Solo tres de los 13 que respondieron esperan que el gobierno cumpla la meta (The Economist Intelligence Unit, el que menos déficit proyecta con 2,4% del PIB, Euromonitor International y Citigroup). La estimación máxima es un rojo de 4,2% del PIB (Equipos Consultores).



Para 2020, el panorama no cambia demasiado ya que el consenso de los analistas estima un déficit de 3,1% del PIB, con respuestas entre 2,4% (BBVA Banco Francés) y 4% (The Economist). El gobierno prevé que el déficit baje a 2,5% del PIB a fin de 2020 (sin el efecto “cincuentones”).

Inflación y dólar.

En enero se mantuvieron las perspectivas de suba de precios para 2019. Las consultoras y bancos estimaron en consenso que la inflación será de 7,5%. Las respuestas son entre 6,6% (Oikos) y 8,3% (Cinve). Solamente tres de 13 analistas que contestaron, estiman que el Banco Central (BCU) cumplirá la meta de inflación de entre 3% y 7%.



Para 2020, los bancos y consultoras elevaron sus proyecciones de inflación de 6,8% en diciembre a 7% en este sondeo. Las respuestas van de una suba de precios de 6,5% (Fitch Solutions, HSBC y Oikos) a 8% (Cinve).



Por otra parte, los analistas bajaron sus estimaciones del precio del dólar para fin de 2019, al prever en consenso que cierre en $ 34,90, esto es 7% más que hoy. Las respuestas van de $ 33,50 (Instituto de Economía) a $ 36,50 (Itaú).

Para fin de 2020, las consultoras y bancos redujeron su estimación de dólar de $ 36,50 (diciembre) a $ 36,20. En este caso, las respuestas van entre $ 33 (HSBC) y $ 40 (Itaú).