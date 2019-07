¿Por qué Ancap es el candidato a asumir la concesión del gas ante la salida de Petrobras?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el plazo del 30 de setiembre como norte, el gobierno negocia con Petrobras su salida del negocio del gas por cañería en Uruguay y en el escenario que se presenta como más probable, Ancap es quien se hará cargo cuando la empresa brasileña abandone las concesiones que tiene.

Eso lo dejó en claro el ministro de Industria, Energía y Minería Guillermo Moncecchi en su comparecencia ante la comisión de Industria del Senado, convocado por el legislador nacionalista Álvaro Delgado.



Petrobras es dueño del 55% de las acciones de Conecta -que tiene la concesión de la distribución del gas por cañería en el interior hasta 2028- y del 100% de las acciones de MontevideoGas -que tiene la concesión de la distribución del gas por cañería en Montevideo hasta 2024-. Ancap tiene el 45% restante en Conecta.



“Hay posibilidad de que Ancap, por ejemplo, tome el control de Conecta y luego Conecta tome el control de MontevideoGas, o que Ancap tome el control, por un lado, de MontevideoGas y, por el otro, de Conecta”, señaló Moncecchi. Si bien “hay otras alternativas sobre la mesa que estamos evaluando”, agregó.



“También está el tema de si se devolverá la concesión al Estado o va a mantenerse. Es probable -aunque me adelanto a lo que estamos negociando- que se mantengan las concesiones y que se cambien los accionistas, aunque, reitero, es parte de lo que estamos empezando a definir”, explicó.

MontevideoGas. Foto: Archivo El País

El ministro indicó como ejemplo que una vez que el Estado asuma la concesión, “se vio la posibilidad de fusionar ambas empresas para lograr eficiencia. También se pensó en los posibles mecanismos para aprovechar el hecho de que Ancap quedaría en toda la cadena. Son elementos que recién estamos empezando a analizar”.



Es que desde 2017, Ancap es quien compra el gas a Argentina y luego lo vende a MontevideoGas y Conecta. Además, posee el 20% en Gasoducto Cruz del Sur que es por donde viene el combustible desde la Argentina.



Moncecchi dijo que “el acuerdo” con Petrobras “deberá incluir una cancelación de cualquier tipo de litigio actual o futuro, por parte de la empresa. Esa es una condición necesaria para alcanzar el acuerdo, según lo hablado con el presidente (Tabaré Vázquez)”.



Petrobras había iniciado un arbitraje por Conecta y este terminó con que el Estado y la empresa brasileña debían negociar de buena fe para solucionar los diferendos. Además, hay otro arbitraje iniciado por MontevideoGas que todavía no tiene resolución.



“Con respecto al llamado a nuevos concesionarios, eso corresponde a la siguiente etapa. Primero nos interesa efectivizar el retiro de la empresa, es decir, que se cierre todo y que se empiece esa nueva etapa”, afirmó Moncecchi.



“Nuestra intención es precisamente tener un nuevo concesionario. El mecanismo formal no lo podría decir ahora, pero definitivamente no es la intención mantener esto en una situación intermedia indefinida. Se intenta llegar a un nuevo punto de estabilidad para luego ver cómo incorporar un nuevo concesionario en la empresa. Eso es lo que tenemos al día de hoy”, agregó.

Guillermo Moncecchi, ministro de Industria, Energía y Minería. Foto: archivo El País

“Cuando se habla del pasaje de los activos está claro que los activos grandes -como las cañerías- pertenecen al Estado uruguayo, pero de todas maneras decimos que todo eso pasará a él sin ningún tipo de reclamos, teniendo en cuenta que la empresa reclamaba por las inversiones realizadas”, explicó el ministro.



“Es muy difícil que un inversor desee venir cuando una empresa está anunciando irse y con litigios sobre la mesa. Quiere decir que primero hay que limpiar ese panorama para poder avanzar”, añadió.

¿Es negocio el gas?

El senador Delgado planteó que la empresa Conecta ha sido deficitaria desde que entró Petrobras en 2004, mientras que MontevideoGas, el último balance arroja “más de US$ 2 millones de pérdidas y este no es el primer año que ocurriría”.



“Por tanto, si lo asume el Estado -y el ministro avanzó a decir que sería a través de Ancap- en cualquiera de las modalidades que estábamos hablando, obviamente hay que preguntar cuáles serán las reestructuras o las acciones de contingencia para que no termine absorbiendo una pérdida de US$ 5 millones por año a partir de ahora”, se preguntó.



El economista del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Agustín González respondió que “no son equivocados los números en el entorno de los US$ 5 millones” aunque si se dejan “un poco de lado algunos ajustes que las empresas hicieron en este último tiempo”, las pérdidas serían de US$ 1 millón en MontevideoGas y US$ 1 millón en Conecta.



Esos ajustes que se dejan de lado, son “fundamentalmente a partir de la certeza de que no va a haber regasificadora en el Uruguay, lo que implicó -a partir de solicitudes de sus auditores- que deterioraran a pérdida algunos de los activos que habían tenido en balance”, explicó González.



La directora del Área de Hidrocarburos del MIEM, Arian-na Spinelli señaló que “por otro lado, Ancap es el que hoy vende el gas y, como habrán visto en los últimos balances, viene ganando por este concepto US$ 5 millones al año”.