Ancap cerró el 2018 con una ganancia de US$ 88 millones

Ancap cerró 2018 con una ganancia US$ 88 millones, según anunciaron las autoridades esta mañana en conferencia de prensa. El País había adelantado que el ente obtuvo mejores resultados que en 2017, donde el balance arrojó una ganancia de US$ 39 millones.

El balance fue presentado por la presidenta de Ancap, Marta Jara, los directores de la empresa y el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi. Entre el público se encontraba la exministra y precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse.

"Estamos satisfechos con los resultados económicos, se avanzó en el área del medio ambiente", dijo Jara.



Las autoridades explicaron cómo se llegó al resultado positivo. Según expresaron las empresas subsidiarias del grupo Ancap aportaron una ganancia de US$ 21 millones. Ducsa cerró con ganancias por $ 661 millones, Alur ganó $ 336 millones tras una mejor cosecha de caña y mejor gestión además de disminución de deudas financieras; Cementos del Plata cerró con pérdidas de $ 91 millones por menores ventas, Carboclor cerró con ganancias de $ 142 millones. "Estamos yendo hacia negocios medulares donde podemos hacer un buen papel; todos mejoraron", dijo Jara.



Además el gerente general, Ignacio Horvath, dijo que en 2018 se registraron mejoras tanto en combustibles, lubricantes, gas natural como portland. En este último caso pese a las mejoras se cerró el ejercicio con pérdidas por US$ 7 millones. Según explicó la producción bajó 13% porque hubo 88 días de paro. Horvath detalló que si el sindicato no hubiese tomado esta medida las pérdidas habrían sido menores, de US$ 5 millones.



También las deudas comerciales y financieras tuvieron una evolución favorable y el endeudamiento total bajó en US$ 78 millones tras cancelación de deudas.



Con estos resultados Ancap tuvo su tercer año consecutivo de ganancias. En 2017 ganó US$ 39 millones y en 2016 había tenido un resultado positivo de US$ 15 millones.



Horvath también informó que el 2018 fue un año récord en procesamiento de crudo y que si se hubiese importado combustible se hubiesen gastado US$ 124 millones adicionales.