Ancap: contrato de cobertura por precio del crudo

Un reciente decreto del Poder Ejecutivo autorizó a la petrolera estatal Ancap a negociar un contrato de seguro para cubrirse de los vaivenes en el precio del crudo, la contraparte será el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial.

"Resulta conveniente pare el ente contar con los instrumentos que le permitan afrontar los riesgos de fluctuaciones en el precio del petróleo crudo y sus derivados en el mercado internacional", sostiene la resolución firmada por los ministerios de Economía, Industria y Relaciones Exteriores.

Se trata de la habilitación para la firma de un acuerdo marco con el BIRF, y ahora las partes deberán negociar las condiciones del seguro. "Al tratarse de un acuerdo marco que no conlleva de por sí gasto de ninguna especie, no se requiere en ésta instancia la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas, debiendo realizarse la misma una vez que el ente concrete las operaciones con dicho Banco", aclara el decreto.

Ancap había contratado en junio de 2016 una cobertura de este tipo también con el Banco Mundial, que tuvo vigencia por un año y resguardaba aproximadamente la mitad de las importaciones de petrolero de Uruguay (unos seis millones de barriles). El acuerdo consistía en el pago de una prima de US$ 15,7 millones y un seguro que se activaría si el precio promedio del barril de petróleo en los 12 meses siguientes supera los US$ 55 —eso nunca llegó a ocurrir—.

En esa oportunidad, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había asesorado a Ancap en la negociación y asumió el pago de la prima. El director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil, había explicado que se buscaba "proteger a la economía de la volatilidad" del precio del barril de petróleo y "comprar certezas", al tiempo que subrayó que no se pretendía "ganar dinero ni aumentar ingresos".

Anteriormente, Ancap había contratado un seguro de este tipo en 2009 (bajó la gestión de Raúl Sendic) con el banco Citi que establecía una banda para el valor del crudo que iba de los US$ 54 a los US$ 90. Si el barril superaba el límite mayor el banco pagaba la diferencia, pero bajó a los US$ 40 y la petrolera debió asumir ese oneroso costo.