Ancap cubrió el precio de más de la mitad de las compras de petróleo del 2° semestre

La petrolera estatal Ancap cerró en los últimos días coberturas de precio de petróleo que implican 3,5 millones de barriles de crudo de 6 millones que estima necesita para la segunda mitad del año, dijeron ayer a El País fuentes del ente.

Se hicieron varios contratos de futuros con entrega diferida a precios de US$ 39,50, US$ 38 y hasta US$ 36 el barril, dijeron las fuentes.

De esa manera, Ancap aprovecha la fuerte caída de precios del petróleo que se da a nivel mundial debido a problemas para regular la oferta entre países productores y a la menor demanda debido al impacto económico del coronavirus a nivel mundial.



Las fuentes explicaron que si bien el petróleo cotiza a niveles menores que a los que se cerraron los contratos, eso se debe a que los precios futuros estaban por encima porque el mercado esperaba un repunte de la cotización del barril.

Pero ayer los precios del petróleo se desplomaron, con un descenso de los futuros del crudo en Estados Unidos a un mínimo de 18 años, a medida que los gobiernos aceleraban las cuarentenas para contener al coronavirus que está causando un colapso en la demanda global.



Los futuros del petróleo han perdido más de la mitad de su valor en los últimos 10 días, en medio de cierres de escuelas y empresas y las medidas de los gobiernos para limitar la reuniones entre las personas.

Los inversores huyeron de activos de riesgo nuevamente el miércoles. Wall Street se hundió, con el S&P 500 perdiendo en un momento un 7% y generando un alto en las operaciones por 15 minutos, al tiempo que el cobre se desplomó un 6,9%.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos perdieron un 24,4%, a US$ 20,37. El contrato ha perdido 56% en los últimos 10 días, en su peor racha en dicho período desde que fue lanzado en 1983.



Por su parte, el referencial internacional Brent (de referencia para Ancap) cedió 13,4%, a US$ 24,88 el barril, después de haberse desplomado hasta los US$ 24,52, su menor nivel desde 2003.

El mercado petrolero ya sufría con antelación luego de que Arabia Saudita decidió este mes incrementar dramáticamente la oferta después de que no llegó a un acuerdo con Rusia para recortar la producción.

Según Goldman Sachs, la demanda mundial por crudo para fines de marzo podría caer entre 8 millones y 9 millones de barriles por día. (Con información de Reuters).