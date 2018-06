"Ancap pasó a octavos, ahora jugará con serios rivales"

Tras cuatro años de condiciones de mercado favorables, Ancap deberá enfrentarse ahora a una situación más compleja: la suba del precio del barril de petróleo Brent y la del dólar.

Frente a este nuevo panorama, y luego de haber pasado la "fase de grupos", Ancap deberá comenzar a jugar por octavos de final ante "serios rivales".

Esta es la conclusión del economista y director del Centro de Economía, Sociedad y Empresas del IEMM, Ignacio Munyo, quien en diálogo con El País dijo que "se terminó la ventana de oportunidades que tenía Ancap para hacer caja como lo hizo durante tanto tiempo".

"La empresa tuvo una oportunidad única —dada por el mercado internacional— de poder comprar su insumo a la mitad de lo que lo vendía. Tuvo cuatro años para recomponer sus cuentas, pasó la fase de grupos y ahora deberá jugar en octavos frente a rivales como España o Portugal", comentó Munyo en alusión a la situación que atraviesa la selección uruguaya en el Mundial de Rusia.

El valor del combustible en Uruguay está fijado por Ancap y las variables que se eligen para realizar la paramétrica son el valor del barril de petróleo Brent y el tipo de cambio. Los precios del combustible que rigen actualmente en el mercado uruguayo fueron calculados con un dólar a $ 30,50 y un barril de petróleo Brent a US$ 63.

No obstante, el dólar registró en mayo de este año la mayor suba promedio en un mes desde el año 2008 debido a diversos factores, entre ellos la situación económica y política a nivel mundial que ha ocasionado una alta volatilidad y un fortalecimiento del billete verde.

Actualmente, el valor del dólar está en $ 31,70 y el barril de petróleo Brent cerró ayer en US$ 74,66.

Esto implica que tiene un barril de referencia en pesos a $ 1.921 y ahora está en $ 2.367. Esto es 23,2% por encima de la referencia.

Si se toma el promedio del último mes, el Brent cotizó en US$ 76,98 y el dólar en $ 30,56. Eso da un barril en pesos de $ 2.352, un 22,4% más caro que el de la paramétrica.

En julio el ente deberá corregir la proyección para el año basándose en los valores reales del primer semestre, sumado a los valores esperados para la segunda parte del año.

Ancap con el combustible más alto de la región seguido por Argentina y Chile, se enfrenta ahora a una nueva coyuntura en la que deberá evaluar si mantiene los precios o los vuelve a subir (como ocurrió en enero).

Sobre este punto, Andrés Tierno Abreu, gerente general de Ancap entre 1975 y 1990 y actual miembro del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, dijo a El País que si el tipo de cambio y el precio del barril de petróleo Brent siguen en aumento, "Ancap no tendrá otra opción que levantar el precio. De lo contrario, enfrentará problemas financieros porque no podrá pagar los costos".

Si bien el economista Munyo coincide en que la situación que enfrenta Ancap es compleja, consideró que el país no puede hacerle frente a otra suba de tarifas y que además, sería negativo para la inflación.

"Es una situación extremadamente delicada, pero tenemos una inflación que se salió del rango y, por lo tanto, no hay margen para subir las tarifas", sentenció. La clave para no aumentar las tarifas, según Munyo, está en la reducción de costos, fundamentalmente en áreas de la empresa que no son centrales.

"Se ha hecho un esfuerzo pero aún hay margen. Nadie di-ce que es fácil, hablamos de rivales fuertes como España o Portugal, pero ni el pueblo ni el sector productivo pueden afrontar una suba en las tarifas", comentó.

Sin embargo, para Tierno el recorte de costos es una medida que tendrá efecto en un mediano y largo plazo. "Si bien coincido en que hay que recortar costos, creo que la deficiencia precio-costo hay que resolverla a corto plazo porque va a tener efectos antes de que se puedan hacer esas correcciones", dijo.

A comienzos de este mes, la presidenta de Ancap, Marta Jara, dijo en radio El Espectador que con los valores a ese momento "habría que retocar al alza". Tanto el dólar como el precio del petróleo continúan en ascenso.

Sobre este punto, El País consultó a Jara y dijo que "aún no hay una decisión oficial tomada".

Munyo señaló que la ciudadanía "espera confiada en que la seriedad técnica que tiene el actual directorio y gerencia de Ancap, pueda dar sus frutos y generar una producción que no implique una mochila tan pesada para el país".

Por su parte, Tierno fue más prudente y dijo que ante este escenario de incertidumbre, esperaría a ver cómo se estabilizan los dos factores antes de tomar una decisión. "Se puede esperar por un tiempo corto porque si no, los efectos financieros se van a dar, quieran o no", concluyó.

"Era muy fácil mostrar balances positivos con esas condiciones, llegó la hora de jugar partidos en serio y con rivales competitivos", concluyó Munyo.